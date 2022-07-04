Готуйся до зими вже зараз. Розповідаємо, як працює електричний котел та як його обрати

Хоча на вулиці ще тільки почався другий місяць літа, українці вже хвилюються за цьогорічний опалювальний сезон. У деяких містах України через ракетні удари окупантів не працюють ТЕЦ, тож люди вже думають про те, як грітимуться взимку.

Варіантом обігріву оселі може стати електричний котел. Це один із найпростіших видів опалювальної техніки, а ще він безпечний. До того ж людина, яка придбала такий котел, може перейти на автономне опалення.

Як працює електричний котел

Електричний котел можна використовувати як у житлових, так і в промислових та адміністративних приміщеннях.

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Такий котел має потужний нагрівач і циркуляційну помпу. Потужність електрокотла може сягати до 240 кВт. Пристрій компактний, тож не займає багато місця. Ним дуже зручно керувати, а головне — в ньому відсутні продукти загоряння.

Електричний котел можна встановити у будь-якому будинку, де є електроживлення. Все, що потрібно — під’єднатися до електромережі та вивести трубопровід. Такий котел може працювати від мережі з напругою 220 В і 380 В.

Складається електричний котел з розширювального бака, нагрівального елемента, елемента для регулювання й управління роботою теплогенератора.

Однією з головних переваг електрокотла є безшумна робота, а здійснювати сервісне обслуговування достатньо лише раз на рік.

Які існують види електричних котлів

Електричні котли ділять на види за типом управління та монтажем. Існують такі електрокотли за різновидом управління:

механічні — відсутня плата управління, є можливість під’єднати кімнатний програматор;

цифрові — можуть під’єднуватися до багатотарифного лічильника та підтримувати точну температуру повітря у приміщенні.

За типом монтажу електрокотли поділяються на:

настінні — компактні та прості в управлінні;

підлогові — мають більший потенціал потужності та використовуються переважно на комерційних і виробничих об’єктах.

Як правильно обрати електричний котел

Перед тим як придбати електричний котел, треба вивчити його функції та можливості. Слід дізнатися більше про:

потужність;

комплектацію;

тип управління;

електричне підключення;

тип встановлення.

Щоб підібрати пристрій, який точно підійде твоїй оселі, треба врахувати висоту стелі, товщину стін та їх матеріал, площу та кількість вікон, покриття даху та рівень утеплення будинку.

Щоб вирахувати потрібну потужність електрокотла для твого будинку, треба прирівняти 1/10 кВт до всієї площі будинку в кв. м. Тобто для квартири площею 60 кв. м необхідний котел на 6 кВт.

Проте не нехтуй порадами спеціалістів і попроси в них консультації, щоб покупка точно була вдалою.

Скільки коштує електричний котел

Звісно, ціни на електричні котли варіюються залежно від потужності та виробника. Загалом вартість котлів становить від 3 до 30 тис. грн. Тому кожен зможе знайти комфортний варіант. Якщо ти вирішив(-ла) придбати електричний котел на довгострокову перспективу, то краще обирай з повною комплектацією.

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