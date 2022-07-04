Готуйся до зими вже зараз. Розповідаємо, як працює електричний котел та як його обрати

Хоча на вулиці ще тільки почався другий місяць літа, українці вже хвилюються за цьогорічний опалювальний сезон. У деяких містах України через ракетні удари окупантів не працюють ТЕЦ, тож люди вже думають про те, як грітимуться взимку.
Варіантом обігріву оселі може стати електричний котел. Це один із найпростіших видів опалювальної техніки, а ще він безпечний. До того ж людина, яка придбала такий котел, може перейти на автономне опалення.
Електричний котел можна використовувати як у житлових, так і в промислових та адміністративних приміщеннях.
Такий котел має потужний нагрівач і циркуляційну помпу. Потужність електрокотла може сягати до 240 кВт. Пристрій компактний, тож не займає багато місця. Ним дуже зручно керувати, а головне — в ньому відсутні продукти загоряння.
Електричний котел можна встановити у будь-якому будинку, де є електроживлення. Все, що потрібно — під’єднатися до електромережі та вивести трубопровід. Такий котел може працювати від мережі з напругою 220 В і 380 В.
Складається електричний котел з розширювального бака, нагрівального елемента, елемента для регулювання й управління роботою теплогенератора.
Однією з головних переваг електрокотла є безшумна робота, а здійснювати сервісне обслуговування достатньо лише раз на рік.
Електричні котли ділять на види за типом управління та монтажем. Існують такі електрокотли за різновидом управління:
За типом монтажу електрокотли поділяються на:
Ілюстративне фото
Перед тим як придбати електричний котел, треба вивчити його функції та можливості. Слід дізнатися більше про:
Щоб підібрати пристрій, який точно підійде твоїй оселі, треба врахувати висоту стелі, товщину стін та їх матеріал, площу та кількість вікон, покриття даху та рівень утеплення будинку.
Щоб вирахувати потрібну потужність електрокотла для твого будинку, треба прирівняти 1/10 кВт до всієї площі будинку в кв. м. Тобто для квартири площею 60 кв. м необхідний котел на 6 кВт.
Щоб вирахувати потрібну потужність електрокотла для твого будинку, треба прирівняти 1/10 кВт до всієї площі будинку в кв. м. Тобто для квартири площею 60 кв. м необхідний котел на 6 кВт.
Проте не нехтуй порадами спеціалістів і попроси в них консультації, щоб покупка точно була вдалою.
Звісно, ціни на електричні котли варіюються залежно від потужності та виробника. Загалом вартість котлів становить від 3 до 30 тис. грн. Тому кожен зможе знайти комфортний варіант. Якщо ти вирішив(-ла) придбати електричний котел на довгострокову перспективу, то краще обирай з повною комплектацією.
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