Готовься к зиме уже сейчас. Рассказываем, как работает электрический котел и как его выбрать

Хотя на улице еще только начался второй месяц лета, украинцы уже переживают за будущий отопительный сезон. В некоторых городах Украины из-за ракетных ударов оккупантов не работают ТЭЦ, поэтому люди уже думают о том, как будут греться зимой.

Одним из решений обогрева дома может стать электрический котел. Это один из самых простых видов отопительной техники, а еще он безопасный. А человек, купивший такой котел, может перейти на автономное отопление.

Как работает электрический котел

Электрический котел можно использовать как в жилых, так и в промышленных и административных помещениях.

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Такой котел имеет мощный нагреватель и циркуляционный насос. Мощность электрокотла может достигать 240 кВт. Устройство компактное, поэтому не занимает много места. Им очень удобно управлять, а главное — в нем отсутствуют продукты возгорания.

Электрический котел можно установить в любом доме, где есть электропитание. Все, что нужно — подключиться к электросети и вывести трубопровод. Такой котел может работать от сети с напряжением 220 В и 380 В.

Состоит электрический котел из расширительного бака, нагревательного элемента, элемента для регулировки и управления работой теплогенератора.

Одним из главных преимуществ электрокотла является бесшумная работа, а проводить сервисное обслуживание достаточно раз в год.

Какие существуют виды электрических котлов

Электрические котлы делят на виды по типу управления и монтажа. Существуют следующие электрокотлы по разновидности управления:

механические — отсутствует плата управления, есть возможность подключить комнатный программатор;

цифровые — могут подключаться к многотарифному счетчику и поддерживать точную температуру воздуха в помещении.

По типу монтажа электрокотлы делятся на:

настенные — компактные и простые в управлении;

напольные — обладают большим потенциалом мощности и используются преимущественно на коммерческих и производственных объектах.

Как правильно выбрать электрический котел

Перед тем как приобрести электрический котел, необходимо изучить его функции и возможности. Следует узнать больше о:

мощности;

комплектации;

типе управления;

электрическом подключении;

типе установки.

А чтобы подобрать устройство, которое точно подойдет вашему дому, нужно учесть высоту потолка, толщину стен и их материал, площадь и количество окон, покрытие крыши и уровень утепления дома.

Чтобы рассчитать нужную мощность электрокотла для твоего дома, нужно приравнять 1/10 кВт к всей площади дома в кв. м. То есть, для квартиры площадью 60 кв. м необходим котел на 6 кВт.

Однако не пренебрегай советами специалистов и попроси у них консультации, чтобы покупка точно была удачной.

Сколько стоит электрический котел

Конечно, цены на электрические котлы варьируются от их мощности и производителя. В целом стоимость котлов составляет от 3 до 30 тыс. грн. Потому каждый сможет найти комфортный вариант. Если ты решил купить электрический котел на долгосрочную перспективу, то лучше выбирай с полной комплектацией.

Чтобы быть готовым к зиме, нужно не только купить электрический котел, нужно знать, как будет проходить отопительный сезон 2022-2023.

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