Як прибрати іржу з металу: способи, перевірені часом

Плями сіро-бурого кольору окислюють метал під впливом повітря та води. Якщо ви вже втомилися боротися з іржею, потрібно прибрати або сповільнити розвиток плям раз і назавжди.
Як прибрати іржу з металу — читай у матеріалі.
Для того щоб прибрати плями, підійде будь-який оцет. Адже смак тут не має особливої ролі, головне — кислота, яка роз’їдає іржу за лічені хвилини.
Іржаві предмети посуду або інструменти перед обробкою оцтом бажано протерти серветкою.
Іржаві предмети посуду або інструменти перед обробкою оцтом бажано протерти серветкою.
Занур їх у невеликий залізний таз і налий в нього оцет. Тримай інструменти у розчині цілий день. Після цього дістань (за допомогою гумових рукавичок) та промий під холодною водою.
Чудо-порошок лимонна кислота — незамінна помічниця для кожної господині.
Її можна знайти в будь-якому магазині з продуктами або хімією для дому.
Її можна знайти в будь-якому магазині з продуктами або хімією для дому.
Вона видаляє іржу і при цьому не розчиняє залізо. Щоб повністю очистити метал, виконай запропоновану процедуру двічі поспіль.
Якщо на металевих виробах ти помітив(-ла) легку корозію, можна забрати її за допомогою звичайної соди. Це — не найшвидший, але справді дієвий метод.
Раніше ми розповідали, як очистити сковорідку від нагару в домашніх умовах.
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