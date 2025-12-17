Чи можна мити машину в мороз — що потрібно знати про зимове миття

Взимку машина забруднюється, так само як і в іншу пору року, тому її треба мити. Але у власників авто виникає питання, чи можна мити машину в мороз.

Зимове миття має свої особливості, потрібно бути уважним до температури на вулиці, температури води та місця, де ти хочеш мити машину.

Ми розповімо, чи можна мити машину у мороз і як це краще робити.

Чи можна мити машину в мороз

Ми звикли, що іноді в нашій країні можуть бути сильні морози, температура може опускатись до -20°С. У цьому випадку машину не можна мити самостійно на вулиці або у відкритому боксі мийки самообслуговування.

За такої температури вода швидко замерзає на пластикових деталях і лакофарбовому покритті авто. Тоді пластик тріскається, мікротріщини або дрібні подряпини можуть збільшитись або з’явитися нові.

Як мити машину взимку

Багато хто хоче мити машину самостійно, адже це дешевше, але на морозі вода дуже швидко замерзає, крижана кірка утворюватиметься практично моментально. Продути воду зі щілин буде практично неможливо, вона замерзатиме, а в слабких місцях можуть піти тріщини.

Краще відвезти машину на мийку, де є закриті бокси. Вода, якою митиметься машина, повинна бути теплою, але не гарячою. Оптимальна температура — 30-40°C.

Машина, яка заїхала в бокс із морозу, має нагрітися у закритому боксі, перед миттям треба почекати хоча б 10 хвилин. Якщо не дотримуватись цих правил і помити машину з морозу гарячою водою температури 50-60°C, то скло машини може не витримати й тріснути.

Після зимового миття потрібно також позбутися і вологи в салоні. Відкрити навстіж усі двері та багажник на кілька хвилин. У цей час обробити силіконовим мастилом замки, люк бензобака, гумові ущільнювачі на дверях, багажнику і т.д. Потім протерти все сухою ганчіркою.

