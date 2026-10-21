Стиль життя

Як отримати пенсійне посвідчення особи з інвалідністю у 2026: розповідаємо докладно

Ольга Петухова, редакторка сайту 21 Жовтня 2026, 13:30 4 хв.
Як отримати пенсійне посвідчення з інвалідності 2026
Фото Pexels

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