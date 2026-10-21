Як отримати пенсійне посвідчення особи з інвалідністю у 2026: розповідаємо докладно

Пенсійне посвідчення засвідчує особу людини, яка має право на соціальні пільги з інвалідності. Оформити його можна в різний спосіб. Як це зробити і як отримати пенсійне посвідчення особи з інвалідністю — розповідаємо у матеріалі.

Дані, які потрібно вказати, щоб отримати пенсійне посвідчення

Документ містить повну інформацію про особу, її захворювання та групу інвалідності. У ньому вказано:

прізвище, ім’я та по батькові особи;

дату її народження, стать;

номер особового рахунку;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта.

Також у пенсійному посвідченні особи з інвалідністю зазначаються наступні дані:

групу та підгрупу інвалідності;

причину інвалідності (наприклад, загальне захворювання, інвалідність з дитинства, трудове каліцтво, професійне захворювання, наслідки війни, інвалідність армії, статус ліквідатора або постраждалого від аварії на ЧАЕС, інвалідність внаслідок Революції Гідності);

нозологічну форму захворювання, зокрема порушення слуху, зору чи опорно-рухового апарату (наприклад, особа з інвалідністю підгрупи Б І групи/загальне захворювання по зору);

термін, на який встановлено інвалідність.

Пенсійне посвідчення оформлюється на ім’я особи, якій призначена пенсія. Якщо пенсію отримує неповнолітня, недієздатна особа або особа з обмеженою цивільною дієздатністю, у посвідченні додатково вказуються прізвище, ім’я та по батькові її законного представника.

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Що потрібно для оформлення пенсійного посвідчення у 2026 році

Знадобиться надати про себе повну інформацію, включно з медичними даними про захворювання та групу інвалідності, адже в документі буде зазначено:

паперове пенсійне посвідчення — оформлюється за існуючим зразком, термін дії необмежений, за винятком призначення пенсії на певний строк;

— оформлюється за існуючим зразком, термін дії необмежений, за винятком призначення пенсії на певний строк; електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) — має функції платіжної картки та містить електронну інформацію про власника, термін дії визначає банк, не може перевищувати 3-х років.

— має функції платіжної картки та містить електронну інформацію про власника, термін дії визначає банк, не може перевищувати 3-х років. Е-пенсійне посвідчення — формується виключно в електронному вигляді через Дію, не друкується і не має вигляд картки;

За бажанням пенсіонера він може обрати і отримати будь-який варіант посвідчення.

Внутрішньо переміщеним особам, які отримують пенсію, видаються платіжні картки, що одночасно виконують функцію пенсійного посвідчення.

Як отримати пенсійне посвідчення особи з інвалідністю у відділеннях ПФУ

Посвідчення про інвалідність оформлюють та безкоштовно видають особисто одержувачу соціальної допомоги у сервісному центрі ПФУ.

Для отримання пенсійного посвідчення особам з інвалідністю необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України та надати потрібні відомості про себе.

Варто бути готовими подати такі документи:

реєстраційний номер облікової картки платника податків (оригінал та копію) або серію та номер паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від реєстраційного номера та мають відповідну відмітку в паспорті);

паспорт (оригінал та копію);

фото 3*4 особи з інвалідністю;

фото 3*4 дитини та фото 3*4 одного з батьків, який отримує допомогу (для оформлення документів на дитину з інвалідністю).

Як отримати пенсійне посвідчення особи з інвалідністю на вебпорталі електронних послуг ПФУ

Щоб оформити пенсійне посвідчення онлайн, потрібно увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України та подати заявку на його виготовлення.

Далі слід заповнити всі необхідні розділи, вказати потрібну інформацію, завантажити скан-копії паспорта та ідентифікаційного номера, підписати заявку електронним підписом і додати фотографії.

Термін виготовлення пенсійного посвідчення особи з інвалідністю

Посвідчення виготовляється та надається в день звернення за його отриманням, але не пізніше ніж через 30 робочих днів.

Якщо немає можливості отримати посвідчення особи з інвалідністю особисто, його мають доставити за місцем проживання.

Раніше ми розповідали про групи інвалідності в Україні — які існують та хто може отримати.

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