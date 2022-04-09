Из-за войны осиротели не только дети. Как украинцы помогают брошенным животным во время войны

Во время войны самое важное — сохранить жизни людей. Но во многих семьях есть домашние питомцы, которые тоже дрожат от страха, звуков сирен, выстрелов или взрывов.

Из-за войны осиротели не только дети, но и животные. Люди, убегая от огня, переносили домашних питомцев на руках, в тесноте везли в машинах и доставляли эвакуационными поездами.

Но часто, от безысходности, животных приходилось оставлять в вольерах или пустующих домах. Они умирают от голода и осколочных ран, многие волонтеры спасают и вывозят чужих животных на безопасные территории. Или пешком несколько километров несут еду для домашних питомцев.

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Если котиков или маленьких собак эвакуировать легче, то с большими все гораздо сложнее. После освобождения оккупированных городов многие хозяева тоже разыскивают своих животных.

Если ты увидел раненое животное и хочешь ему помочь — нужно знать правила. Раньше мы рассказывали, как самостоятельно оказать помощь животному при кровотечении или переломе.