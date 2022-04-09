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Из-за войны осиротели не только дети. Как украинцы помогают брошенным животным во время войны

Ирина Тимчишин 09 апреля 2022, 06:30

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