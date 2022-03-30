Первая медицинская помощь животному: как правильно его предоставить самостоятельно и куда обратиться за онлайн-консультацией

Во время обстрелов гибнут и страдают не только люди — животные также подвергаются тяжёлым повреждениям. Не во всех регионах сейчас есть доступ к профессиональной медицинской помощи, поэтому мы подобрали несколько советов о первой медицинской помощи собакам и котам.
Запомните: в случае открытого ранения или кровотечения важно сильно прижать место поражения, чтобы перекрыть вытекание крови.
Стоит определить, венозное у животного кровотечение или артериальное. При венозном кровотечении кровь вытекает медленно и тёмного цвета. Если кровотечение артериальное, то кровь сильно пульсирует и яркого красного цвета.
В последнем случае нужно накладывать жгут. З ними надо быть осторожными, ведь неправильно наложенный жгут может привести к омертвлению тканей. Врач Ганна Король даёт совет, как накладывать жгут.
Кусок резины или другого подручного материала зафиксировать выше раны и крепко завязать на узел, после чего положить под узел шариковую ручку, карандаш или другой соответствующий предмет и закрутить туже до остановки.
Кусок резины или другого подручного материала зафиксировать выше раны и крепко завязать на узел, после чего положить под узел шариковую ручку, карандаш или другой соответствующий предмет и закрутить туже до остановки.
В такой ситуации животное лучше не кормить, положить на область живота что-то холодное и как можно быстрее связаться с врачом.
Единственным вариантом действий будет связаться с врачом.
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Сначала проверьте, не подавилось ли чем-либо животное. Если вы увидели посторонний предмет, немедленно достаньте его. Как правило, животное само пытается избавиться от него: кашляет, чихает, блюёт.
Если животное не дышит, начинайте сердечно-легочную реанимацию.
Положите животное на правый бок на твёрдую и плоскую поверхность (собаки с бочкоподобной грудной клеткой должны лежать на спине). Для реанимации больших собак используйте две руки, скрещенные в замок. Для реанимации маленьких собак — одну руку. Для реанимации котов используйте одну руку, но так, чтобы сжать грудную клетку с обеих сторон, пока животное лежит на боку.
По словам ветеринаров, конечность стоит зафиксировать шиной.
При переломе конечность будет просто висеть. При открытом переломе фиксируете точно так же, только накладывайте сначала стерильную повязку (хотя бы чистый бинт).
При переломе конечность будет просто висеть. При открытом переломе фиксируете точно так же, только накладывайте сначала стерильную повязку (хотя бы чистый бинт).
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Если тебе необходима медицинская помощь, но нет доступа к заведениям профессиональной помощи, мы собрали номера врачей, которые могут помочь удалённо.