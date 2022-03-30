Первая медицинская помощь животному: как правильно его предоставить самостоятельно и куда обратиться за онлайн-консультацией

Во время обстрелов гибнут и страдают не только люди — животные также подвергаются тяжёлым повреждениям. Не во всех регионах сейчас есть доступ к профессиональной медицинской помощи, поэтому мы подобрали несколько советов о первой медицинской помощи собакам и котам.

Как остановить кровотечение?

Если у животного кровотечение от ранения, внимательно осмотрите его, чтобы определить место ранения. Если нашли место повреждения, прижмите рану чем-нибудь чистым.

Запомните: в случае открытого ранения или кровотечения важно сильно прижать место поражения, чтобы перекрыть вытекание крови.

Стоит определить, венозное у животного кровотечение или артериальное. При венозном кровотечении кровь вытекает медленно и тёмного цвета. Если кровотечение артериальное, то кровь сильно пульсирует и яркого красного цвета.

В последнем случае нужно накладывать жгут. З ними надо быть осторожными, ведь неправильно наложенный жгут может привести к омертвлению тканей. Врач Ганна Король даёт совет, как накладывать жгут.

Кусок резины или другого подручного материала зафиксировать выше раны и крепко завязать на узел, после чего положить под узел шариковую ручку, карандаш или другой соответствующий предмет и закрутить туже до остановки.

Внутреннее кровотечение: признаки

Слабость, шоковое состояние. Холодные лапы, уши, хвост. Синяки. Бледные десна и слизистые оболочки. Отёкший живот. Проблемы с дыханием.

Если кровотечение в кишечнике, его признаком является калл тёмного, почти чёрного цвета.

В такой ситуации животное лучше не кормить, положить на область живота что-то холодное и как можно быстрее связаться с врачом.

Если животное упало с высоты или были ушибы, у него может быть лёгочное кровотечение. В таком случае наблюдается кровь из носовой или ротовой полости.

Единственным вариантом действий будет связаться с врачом.

Проблемы или полная остановка дыхания

Сначала проверьте, не подавилось ли чем-либо животное. Если вы увидели посторонний предмет, немедленно достаньте его. Как правило, животное само пытается избавиться от него: кашляет, чихает, блюёт.

Симптомы:

Шумное и быстрое дыхание. Белый, синий или серый цвет дёсен. Животное вытягивается, чтобы было легче дышать. Коты открывают рты, чтобы улучшить дыхание.

Если животное не дышит, начинайте сердечно-легочную реанимацию.

Положите животное на правый бок на твёрдую и плоскую поверхность (собаки с бочкоподобной грудной клеткой должны лежать на спине). Для реанимации больших собак используйте две руки, скрещенные в замок. Для реанимации маленьких собак — одну руку. Для реанимации котов используйте одну руку, но так, чтобы сжать грудную клетку с обеих сторон, пока животное лежит на боку.

Сожмите грудную клетку на половину/две трети объёма. Сделайте 30 нажатий. Во время нажатий руки должны быть прямыми. Закройте нос и сделайте в нос два вдоха. Грудная клетка животного должна подняться и опуститься. Повторяйте реанимацию, пока не появится сердцебиение или не сможете получить ветеринарную помощь (если такая возможность вообще существует).

Перелом

Если вы подозреваете у животного перелом, старайтесь не трогать повреждённое место. Не позволяйте животному ходить (если сломана лапа). Если вы подозреваете повреждение хребта, стоит переносить животное на плоской поверхности, например, на доске.

По словам ветеринаров, конечность стоит зафиксировать шиной.

При переломе конечность будет просто висеть. При открытом переломе фиксируете точно так же, только накладывайте сначала стерильную повязку (хотя бы чистый бинт).

Где можно получить консультацию врача?

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, обращаться можно по телефону: Катерина Ганжа, Днепр — страница на Facebook. Доступна в Viber и Telegram по номеру: +380964409318.

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