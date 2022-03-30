Первая медицинская помощь животному: как правильно его предоставить самостоятельно и куда обратиться за онлайн-консультацией

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 30 марта 2022, 21:00
Онлайн консультации ветеринара. Как оказать медицинскую помощь животному самостоятельно
Фото: Pixabay, Unsplash

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