Перша медична допомога тварині: як правильно її надати самостійно та куди звернутися за онлайн-консультацією

Вікторія Мельник, практикантка сайту 30 Березня 2022, 21:00
Онлайн консультації ветеринара. Як надати медичну допомогу тварині самостійно
Фото: Unsplash, Pixabay

Більше новин
Євген Комаровський розповів, чим займається у час війни
Доктор Комаровський: росіянам подобається заривати голову в пісок подібно до страусів
Грошова підтримка для українських родин від UNICEF
Усе для родини і дітей: як отримати грошову допомогу під час війни від UNICEF
Виступ Зеленського у парламенті Норвегії та заклик посилити тиск на РФ
Ви можете повернути стабільність на сході Європи — виступ Зеленського у парламенті Норвегії
Олексій Арестович про переговори та закінчення війни
Конкретний результат війни визначать ЗСУ: Арестович про переговори України і Росії
Дивитись більше

Матеріали по темі

Євген Комаровський розповів, чим займається у час війни
Доктор Комаровський: росіянам подобається заривати голову в пісок подібно до страусів
Грошова підтримка для українських родин від UNICEF
Усе для родини і дітей: як отримати грошову допомогу під час війни від UNICEF
Виступ Зеленського у парламенті Норвегії та заклик посилити тиск на РФ
Ви можете повернути стабільність на сході Європи — виступ Зеленського у парламенті Норвегії
Олексій Арестович про переговори та закінчення війни
Конкретний результат війни визначать ЗСУ: Арестович про переговори України і Росії

Відео
0:18:32
Виступ Зеленського у парламенті Норвегії та заклик посилити тиск на РФ

Ви можете повернути стабільність на сході Європи — виступ Зеленського у парламенті Норвегії
Олексій Арестович про переговори та закінчення війни
Конкретний результат війни визначать ЗСУ: Арестович про переговори України і Росії
0:03:06
Київська Мадонна - як киянку Тетяну побачили мільйони людей з усього світу
Символ материнської незламності: як Мадонна з метро надихнула художників
0:03:48
Російські ракети в Харкові
Браковані ракети “другої армії світу”. Чому снаряди Росії навіть не розриваються
0:03:29
Ситуація на Київщині 30 березня 2022
ЗСУ відкидають окупантів до білоруського кордону — яка нині ситуація на Київщині
0:02:40
Миколаїв оговтується після ракетного обстрілу та розбирає завали
Зруйновані будинки та розтрощена ОДА: як Миколаїв оговтується після ракетного удару
0:02:14
Concert for Ukraine - як минула акція допомоги українським біженцям
Зібрали понад 11 млн фунтів! Як минув Concert For Ukraine
0:00:25
Вибухи Харків
Вибухи у Хмельницькому, Києві, Харкові: що відомо про нічні обстріли
0:03:55
Продовжуємо працювати — Вікторія Дворецька про роботу ветеранів фонду Повернись живим
Продовжуємо працювати — Вікторія Дворецька про роботу ветеранів фонду Повернись живим
0:01:20
Російська пропаганда - Міноборони РФ видав наказ про створення фейків
Інформ-тероризм на державному рівні: як РФ намагається влізти в голову українцям
Більше відео
Біженці без закордонного паспорта - чи можна виїхати з України без закордонного паспорта
Читати далі
Не маєш закордонного паспорта? Не біда! Список країн, які приймають українців без нього

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь