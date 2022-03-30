Перша медична допомога тварині: як правильно її надати самостійно та куди звернутися за онлайн-консультацією

Під час обстрілів гинуть та страждають не лише люди — тварини також зазнають важких ушкоджень. Не у всіх регіонах зараз є доступ до фахової медичної допомоги, тож ми дібрали декілька порад з першої медичної допомоги собакам та котам.
Запам’ятайте: у разі відкритого поранення та кровотечі важливо сильно притиснути місце ураження, щоб перекрити витікання крові.
Варто зрозуміти, венозна у тварини кровотеча чи артеріальна. При венозній кровотечі кров витікає повільно і має темний колір. Якщо кровотеча артеріальна, то кров сильно пульсує і має яскраво-червоний колір.
В останньому випадку варто накладати джгут. З ними треба бути обережними, адже неправильно накладений джгут може призвести до змертвіння тканин. Лікарка Ганна Король дає пораду, як накладати джгут.
Шматок гуми або іншого підручного матеріалу зафіксувати вище рани й міцно зав’язати на вузол, після чого просунути під вузол кулькову ручку, олівець або інший відповідний предмет і закрутити тугіше до зупинки.
Шматок гуми або іншого підручного матеріалу зафіксувати вище рани й міцно зав’язати на вузол, після чого просунути під вузол кулькову ручку, олівець або інший відповідний предмет і закрутити тугіше до зупинки.
У такій ситуації тварину краще не годувати, покласти на ділянку живота щось холодне і якнайшвидше зв’язатися з лікарем.
Єдиним варіантом дій буде зв’язатися з лікарем.
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Спершу перевірте, чи не вдавилася тварина чимось. Якщо побачили сторонній предмет, негайно дістаньте його. Зазвичай тварина сама намагається позбавитися від нього: кашляє, чхає, блює.
Якщо тварина не дихає, починайте серцево-легеневу реанімацію.
Покладіть її на правий бік, на тверду та пласку поверхню (собаки з бочкоподібною грудною клітиною мають лежати на спині). Для реанімації великих собак використовуйте дві руки, схрещені в замок. Для реанімації маленьких собак — одну руку. Для реанімації котів використовуйте одну руку, але так, щоб стиснути грудну клітку з обох боків, поки тварина лежить на боку.
За словами ветеринара, кінцівку варто зафіксувати шиною.
При переломі кінцівка просто висітиме. При відкритому переломі фіксуєте так само, тільки накладайте спершу стерильну пов’язку (хоча б чистий бинт).
При переломі кінцівка просто висітиме. При відкритому переломі фіксуєте так само, тільки накладайте спершу стерильну пов’язку (хоча б чистий бинт).
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Якщо ти потребуєш медичної допомоги та не маєш доступу до закладів фахової допомоги, ми зібрали номери лікарів, що можуть допомогти віддалено.