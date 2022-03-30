Перша медична допомога тварині: як правильно її надати самостійно та куди звернутися за онлайн-консультацією

Під час обстрілів гинуть та страждають не лише люди — тварини також зазнають важких ушкоджень. Не у всіх регіонах зараз є доступ до фахової медичної допомоги, тож ми дібрали декілька порад з першої медичної допомоги собакам та котам.

Як зупинити кровотечу?

Якщо у тварини кровотеча від поранення, уважно огляньте її, щоб визначити місце поранення. Якщо знайшли місце пошкодження — притисніть рану чимось чистим.

Запам’ятайте: у разі відкритого поранення та кровотечі важливо сильно притиснути місце ураження, щоб перекрити витікання крові.

Варто зрозуміти, венозна у тварини кровотеча чи артеріальна. При венозній кровотечі кров витікає повільно і має темний колір. Якщо кровотеча артеріальна, то кров сильно пульсує і має яскраво-червоний колір.

В останньому випадку варто накладати джгут. З ними треба бути обережними, адже неправильно накладений джгут може призвести до змертвіння тканин. Лікарка Ганна Король дає пораду, як накладати джгут.

Шматок гуми або іншого підручного матеріалу зафіксувати вище рани й міцно зав’язати на вузол, після чого просунути під вузол кулькову ручку, олівець або інший відповідний предмет і закрутити тугіше до зупинки.

Внутрішня кровотеча: ознаки

Слабкість, шоковий стан. Холодні лапи, вуха, хвіст. Синці. Бліді ясна та слизові оболонки. Набряклий живіт. Проблеми з диханням.

Якщо кровотеча у кишківнику, ознакою є кал темного, майже чорного кольору.

У такій ситуації тварину краще не годувати, покласти на ділянку живота щось холодне і якнайшвидше зв’язатися з лікарем.

Якщо тварина впала з висоти чи були забої, у неї може бути легенева кровотеча. В такому разі спостерігається кров з носової чи ротової порожнини.

Єдиним варіантом дій буде зв’язатися з лікарем.

Проблеми або повна зупинка дихання

Спершу перевірте, чи не вдавилася тварина чимось. Якщо побачили сторонній предмет, негайно дістаньте його. Зазвичай тварина сама намагається позбавитися від нього: кашляє, чхає, блює.

Симптоми:

Шумне та швидке дихання. Білий, синій або сірий колір ясен. Тварина витягується, щоб їй було легше дихати. Коти відкривають рота, щоб покращити дихання.

Якщо тварина не дихає, починайте серцево-легеневу реанімацію.

Покладіть її на правий бік, на тверду та пласку поверхню (собаки з бочкоподібною грудною клітиною мають лежати на спині). Для реанімації великих собак використовуйте дві руки, схрещені в замок. Для реанімації маленьких собак — одну руку. Для реанімації котів використовуйте одну руку, але так, щоб стиснути грудну клітку з обох боків, поки тварина лежить на боку.

Стисність грудну клітку на половину/дві третини об’єму. Зробіть 30 натискань . Під час натискань руки мають бути прямими. Закрийте ніс та зробіть у ніс два вдихи. Грудна клітка тварини має піднятися та опуститися. Повторюйте реанімацію, доки не з’явиться серцебиття або доки не зможете отримати ветеринарну допомогу (якщо така можливість взагалі існує).

Перелом

Якщо ви підозрюєте у тварини перелом, намагайтесь не торкатися ушкодженого місця.

Не дозволяйте тварині ходити (якщо зламана лапа).

Якщо підозрюєте ушкодження хребта, варто переносити тварину на пласкій поверхні, наприклад, дошці.

За словами ветеринара, кінцівку варто зафіксувати шиною.

При переломі кінцівка просто висітиме. При відкритому переломі фіксуєте так само, тільки накладайте спершу стерильну пов’язку (хоча б чистий бинт).

Де можна отримати онлайн-консультацію з лікарем?

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, проживає в Ізраїлі. Доступна у , чи за номерами , . Віталій Клубань, місто Харків — сторінка на Facebook, сконтактуватися можна за номером: +380660371284. Номер для WhatsApp , Viber чи Telegram : +380509693672.

— Facebook, Марія Чуркіна, Харків , звертатись можна за телефоном: +380504015712.

Катерина Ганжа, Дніпро — сторінка на Facebook , доступна у Viber та Telegram за номером: +380964409318.

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