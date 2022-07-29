Побалую своего любимца, он ведь так просит! Какие продукты категорически нельзя давать собакам

Если ты зашел(-ла) прочитать этот материал, значит, у тебя есть домашний любимец. Мы знаем, как это, когда твой четырехлапый друг или подруга выпрашивают у тебя что-нибудь вкусненькое. Иногда даже люди балуют животных тортиками или конфетами, но тебе советуем об этом забыть.

Ветеринар Инга Оганова с опытом работы 25 лет рассказала, что не стоит давать своему любимцу, как бы он не просил.

Какие продукты нельзя давать собакам

Спиртное

Отчаянные хозяева иногда дают пробовать своим собакам пиво, когда сидят с компанией друзей. Но этого нельзя делать ни в коем случае — это может привести к отравлению, коме и летальному исходу.

Кости

Мультипликационная сфера распространяет идею, что собаки любят кости и их можно таким образом задобрить. Действительно, можно, на время они переключат свое внимание на кость. Но после этого может возникнуть закупорка кишечника и травма “от рта до хвоста”.

Сладкое

Ни в коем случае не давай собаке шоколад и другие сладости. Такое количество сахара может нарушить работу сердечно-сосудистой и нервной систем, привести к расстройству ЖКТ.

А сладкий виноград может нарушить работу почек, ведь косточки ягоды не выходят из организма животного. Другие фрукты с косточками также могут вызвать закупорку кишечника.

Цитрусовые

В основном домашние любимцы равнодушны к цитрусовым, но есть исключения. Однако не стоит давать собакам апельсины или мандарины, ведь будут нарушения работы ЖКТ и аллергия.

Консервы и колбасные изделия

Нельзя давать четырехногим друзьям их любимые консервы и колбасу — это вредит работе ЖКТ, поражает почки и нарушает электролитный баланс. Также электролитный баланс может нарушить большое содержание соли в пище, ее уровень нужно контролировать.

Орехи

Удивили орехи? Некоторые хозяева дают своим собакам орехи макадамия, ведь они сладкие и имеют приятный запах. Однако то, что полезно для человека, вредит животному и вызывает нарушение работы ЖКТ, нервной системы и спазмы мышц.

Просроченные продукты

Не стоит полагать, что испорченную пищу можно отдать животному. Просроченные продукты содержат токсины и болезнетворные бактерии, которые могут вызвать диарею, рвоту, различные заболевания внутренних органов.

Табак

Если хозяин курит, нужно следить, чтобы домашний любимец не грыз пачки с сигаретами. Это может вызвать нарушение работы пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, грозит потерей сознания, судорогами и даже летальным исходом.

Детское питание

Если ты вскармливаешь маленького щенка детским питанием, то при длительном потреблении это приводит к недостатку питательных веществ в организме животного.

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