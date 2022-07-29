Побалую своего любимца, он ведь так просит! Какие продукты категорически нельзя давать собакам

Если ты зашел(-ла) прочитать этот материал, значит, у тебя есть домашний любимец. Мы знаем, как это, когда твой четырехлапый друг или подруга выпрашивают у тебя что-нибудь вкусненькое. Иногда даже люди балуют животных тортиками или конфетами, но тебе советуем об этом забыть.
Ветеринар Инга Оганова с опытом работы 25 лет рассказала, что не стоит давать своему любимцу, как бы он не просил.
Отчаянные хозяева иногда дают пробовать своим собакам пиво, когда сидят с компанией друзей. Но этого нельзя делать ни в коем случае — это может привести к отравлению, коме и летальному исходу.
Мультипликационная сфера распространяет идею, что собаки любят кости и их можно таким образом задобрить. Действительно, можно, на время они переключат свое внимание на кость. Но после этого может возникнуть закупорка кишечника и травма “от рта до хвоста”.
Ни в коем случае не давай собаке шоколад и другие сладости. Такое количество сахара может нарушить работу сердечно-сосудистой и нервной систем, привести к расстройству ЖКТ.
А сладкий виноград может нарушить работу почек, ведь косточки ягоды не выходят из организма животного. Другие фрукты с косточками также могут вызвать закупорку кишечника.
В основном домашние любимцы равнодушны к цитрусовым, но есть исключения. Однако не стоит давать собакам апельсины или мандарины, ведь будут нарушения работы ЖКТ и аллергия.
Нельзя давать четырехногим друзьям их любимые консервы и колбасу — это вредит работе ЖКТ, поражает почки и нарушает электролитный баланс. Также электролитный баланс может нарушить большое содержание соли в пище, ее уровень нужно контролировать.
Удивили орехи? Некоторые хозяева дают своим собакам орехи макадамия, ведь они сладкие и имеют приятный запах. Однако то, что полезно для человека, вредит животному и вызывает нарушение работы ЖКТ, нервной системы и спазмы мышц.
Не стоит полагать, что испорченную пищу можно отдать животному. Просроченные продукты содержат токсины и болезнетворные бактерии, которые могут вызвать диарею, рвоту, различные заболевания внутренних органов.
Если хозяин курит, нужно следить, чтобы домашний любимец не грыз пачки с сигаретами. Это может вызвать нарушение работы пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, грозит потерей сознания, судорогами и даже летальным исходом.
Если ты вскармливаешь маленького щенка детским питанием, то при длительном потреблении это приводит к недостатку питательных веществ в организме животного.
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