Советы

“Моей собаке часто становится плохо, как оказать первую помощь животному?”

Отвечает
Михайло Думнич
Михаил Думнич

Основатель курсов первой помощи Save a Life

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 июня 2022, 18:30
Як надати першу допомогу тварині
Фото: Unsplash, Pexels

Советы

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Михайло Думнич
Михаил Думнич
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