“Моей собаке часто становится плохо, как оказать первую помощь животному?”

Хозяева волнуются за своих домашних питомцев, ведь сейчас они тоже переживают сильный стресс. Взрывы, сирены, переезды — все это влияет на состояние животного. Иногда из-за постоянного стресса у них могут начаться проблемы со здоровьем или они могут получить ранения.

Поэтому основатель курсов помощи Save a Life Михаил Думнич вместе с ветеринаром-хирургом Павлом Бездетным рассказали, как можно помочь животным в разных ситуациях.

— Перед тем, как оказывать помощь животному (как и любому другому), нужно убедиться, что тебе лично ничего не угрожает. Иначе есть риск не только не помочь животному, но и самому пострадать.

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Если животное не твое или бездомное, будь особенно осторожным(-ой). Лучше сразу вызвать ветеринарную службу.

Если такой возможности нет и ты решил(-а) помогать без ветврача, желательно действовать в паре.

Животные в стрессе могут активно сопротивляться и ранить даже собственного хозяина. Если пострадала собака, по возможности надень ей на голову намордник и зафиксируй голову. Если помогаешь коту, берегись не только острых зубов, но и когтей.

Что делать, если животное потеряло сознание

Громко обратись к животному. Если оно не реагирует, легонько коснись его. Если нет реакции, проверь дыхание. Внимательно наблюдай за движением грудной клетки.

Если животное дышит, не трогай его, не пытайся разбудить или привести в чувство.

Если животное лежит под палящим солнцем, перенеси его в тень и наблюдай за состоянием. Не поливай водой и не вытягивай язык, это может только навредить. Если домашний любимец потерял сознание в закрытом, душном помещении, открой окна и двери.

Если животное не дышит, нужно начинать реанимацию. Попроси кого-нибудь вызвать ветеринарную службу или сделай это самостоятельно. Положи животное на бок и со стороны позвоночника упрись в его тело коленями, выведи морду вперед.

Начни нажимать на грудную клетку. Поставь руки по центру ребер и нажимай сильно и быстро, с интенсивностью 100–120 нажатий в минуту. Старайся не сломать ребра.

Делай так, пока животное не начнет дышать, пока это безопасно для тебя или пока не приедет ветеринар.

Что делать, если у животного кровотечение

Обезопась себя, по возможности надень перчатки. Найди место кровотечения. Промой рану обычной водой, если есть такая возможность. Если повреждена лапа, наложи на рану тугую повязку, можно использовать эластичный или марлевый бинт, или кусок ткани. Повязка должна быть плотной и давить на рану. Не применяй вату: ворсинки могут застрять в мягких тканях. Если ранен живот или грудная клетка, намотай бинт или другую ткань по кругу, закрыв рану, но не туго, чтобы животное могло дышать. Вызови ветслужбу или самостоятельно отвези животное в ближайшую ветеринарную клинику.

Что делать, если у животного перелом

Если животное становится на лапу, перелома нет.

Не пытайся вправить лапу или зафиксировать ее, это вызовет сильные болевые ощущения и агрессию у животного.

Все, что ты можешь сделать, — передать животное ветеринарам. В случае открытого перелома промой рану водой, если это возможно.

Чтобы в рану не попала грязь, замотай место перелома марлей или другой тканью. Не делай тугую повязку, чтобы не сместить кость.

Что делать, если у животного судороги

Не пытайся остановить судороги. Лучше сними на видео то, что произошло с животным, и покажи его потом ветврачу. Не трогай рот животного: с его языком ничего не случится, а твои пальцы могут быть травмированы. Если в пасти появляется пена и ее много, можно вытереть морду куском ткани, но только снаружи. Когда судороги закончатся, важно доставить животное в ветлечебницу, чтобы выяснить причины нападения.

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