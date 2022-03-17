Валериана здесь не сработает. Как успокоить напуганного кота во время войны

Конечно, мы все переживаем сейчас невероятный уровень стресса. Однако для наших любимцев новая реальность дается еще труднее.

Мы хотя бы можем прочитать новости и понимаем, откуда эти громкие и угрожающие звуки. Для животных же и до этого существовало множество угроз, которых они пугались. Потому и неудивительно, что сейчас, например, кошки пытаются как можно дальше спрятаться.

О том, что делать, когда нужно бежать в бомбоубежище, а любимый пушистик залез под кровать или за диван и точно не собирается куда-то идти, объясняем дальше.

Не только люди пугаются взрывов и выстрелов в военное время. Братья наши меньшие тоже переживают из-за громких звуков. Кошки остро реагируют на стресс: у них выпадает шерсть, пропадает аппетит и возникают проблемы с туалетом. Хозяин может помочь животному легче пережить стресс от громких звуков.

Как выманить кота, чтобы забрать его в бомбоубежище

Неудивительно, что коты пытаются скрыться от сигнала тревоги, от которого и самому хочется то ли под диван залезть, то ли в шкафу переждать.

Однако хозяину нужно позаботиться о безопасности животного и помочь ему легче пережить стресс.

Чтобы выманить котика, нужно говорить с ним очень спокойным и ласковым голосом. Да, даже если внутри бушуют эмоции, а сирена перекрикивает все мысли.

Животные не поймут утешительных слов, но они хорошо чувствуют эмоции хозяина. И если человек будет испытывать страх, то кот ни за что не выйдет из своего тайника.

Также можно попробовать выманить любимца чем-нибудь вкусненьким или же какой-нибудь игрушкой.

Как успокоить котика после тревоги

Существует множество вариантов для успокоения питомца после сигнала тревоги. Можно, конечно, продолжать говорить с ним ласковым тоном или даже попытаться спеть что-то. Иногда коты положительно реагируют на определенную музыку.

Попробуйте включить видео на телефоне или телевизоре. Это поможет как вам, так и любимцу отвлечься от тревожных мыслей и настроений.

Покормите котика чем-нибудь вкусненьким, возможно, тем, чем пытались его выманить, когда звучала сирена. Кроме того, от пищи пушистики редко могут отказаться, особенно от любимой.

Если прозвучал отбой тревоги и нужно успокоить питомца дома, то можно отнести его в отдельную комнату и дать ему побыть наедине. Хорошим дополнением станет какой-нибудь любимый предмет рядом, который переведет фокус внимания кота на приятные воспоминания.

Говорят, что успокоить животных может помочь еще лавандовое масло или свечи с лавандой. Однако здесь решение за вами.

Если нет сигнала тревоги, лучше оставить кота в покое



Когда вокруг все относительно спокойно и не нужно бежать в укрытие, а котик все равно выглядит немного напуганным, лучше его просто не трогать.

Объятия и попытки принудительно его успокоить могут только вызвать новую волну стресса. Позвольте животному успокоиться самостоятельно и переждать опасность.

Из-за эвакуации из больших городов часто дома в одиночестве остаются домашние любимцы. Читай, кто может прийти на помощь животным.