Чим годувати пташеня горобця: поради для виживання

Інколи в житті людини трапляється шанс врятувати від загибелі того, хто не може про себе подбати. Особливо часті випадки — випадання з гнізд пташенят. А оскільки горобці — найпоширеніші пташки, які живуть поряд з людиною, то у багатьох випадках цим пташеням є їхній малюк.

Горобці — це важлива частина нашого природного середовища, і допомогаючи їм виживати, ми підтримуємо біорізноманітність.

Правильне харчування горобців, як пташенят, так і дорослих, відіграє важливу роль у їхньому здоров’ї та продовжуваності життя.

Горобці — птахи, що їдять все, їхнє харчування різноманітне. В природних умовах вони харчуються:

зерном;

комахами й черв’яками;

фруктами і ягодами;

зеленню.

Чим годувати пташеня горобця в домашніх умовах

Спеціальні суміші. В зоомагазинах є спеціальні суміші для годування пташенят. Вони зазвичай містять необхідні поживні речовини. М’ясо і комахи. Пташеням горобця можна давати дрібні комахи й шматочки м’яса, які забезпечують білками. Зерно. Мелене зерно, таке як геркулес, може бути частиною раціону пташенят. Їжа має бути постійно вологою. Пташенята до певного віку не можуть пити воду, тому їм потрібна волога їжа.

Пташеня горобця: чим годувати і як часто

У пташати дуже швидкий обмін речовин: з’їдена їжа перетравлюється миттєво. Годувати його доведеться приблизно з шостої ранку до десятої вечора і дуже часто — через кожні 15-20 хвилин. Тобто, до 65 разів на день. Такого режиму годування своїх малюків дотримуються їхні батьки.

Пташенятам не можна давати хліб, молоко чи насіння. Небезпеку для них становлять сонечка, слимаки, колорадські жуки, волохаті гусениці.

Для маленького пташеняти їжу треба подрібнювати й підносити до дзьоба пінцетом, або шприцом без голки. Для цього в їжу треба додати кілька крапель води та добре потовкти, щоб суміш була вологою.

