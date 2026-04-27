Погода в Запоріжжі на травень 2026: від холодних дощів то літньої температури повітря

Запоріжжя зустрічає останній місяць весни з усією характерною мінливістю — то сонце, то грози, то знову тепло.

Яка буде погода в Запоріжжі в травні 2026

Погода у Запоріжжі на травень 2026: перша декада, з 01.05 по 10.05

Початок травня у Запоріжжі не порадує особливим теплом: перші три дні місяця — хмарні та прохолодні, без суттєвих опадів.

Проте вже 4 і 5 числа піде дощ, а 7 та 9 травня також очікуються короткочасні опади. Відносне прояснення настане лише 6 травня, коли хмари трохи розійдуться.

Температура в перші десять днів місяця залишатиметься помірно весняною: вночі повітря охолоджуватиметься до +4…+13°C, а вдень термометр підніматиметься до +12…+21°C. Найтепліші дні декади — 9 та 10 травня, коли денна температура вперше перетне позначку +20°C.

Погода у Запоріжжі на травень 2026 року: друга декада, з 11.05 по 20.05

Середина місяця обіцяє стати найприємнішою за весь травень. З 12 по 14 числа у місті прогнозується справжня сонячна погода — ясне небо та відчутне тепло. Щоправда, 15 числа очікуються місцеві злива, однак решта днів декади пройде під мінливою хмарністю з проясненнями.

Температура в цей період буде найвищою за першу половину місяця: вдень повітря прогріватиметься до +21…+23°C, а вночі — до +14…+15°C. Саме ці дні стануть найкращим часом для прогулянок та відпочинку надворі.

Прогноз погоди у Запоріжжі у травні 2026: третя декада, з 21.05 по 31.05

Остання декада розпочнеться неспокійно: 21 числа наростатиме хмарність, 22 та 23 числа проллє дощ. Однак вже з 24 погода кардинально зміниться — три сонячні дні поспіль подарують містянам справжнє передлітнє тепло.

Температура в третій декаді буде стабільно теплою і стане рекордно високою за цей весь місяць: вдень повітря прогріватиметься до +21…+24°C, а вночі — до +15…+17°C. Останній тиждень травня у Запоріжжі цілком відповідатиме справжньому початку літа.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!