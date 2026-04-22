Погода в Хмельницькому в травні 2026: дощі та ясна погода змінюватимуть одне одного

Травень — це останній місяць весни, що налаштовує на позитивний лад та готує до літнього сезону. Однак щоб правильно спланувати свої справи та вихідні, варто знати заздалегідь, чого очікувати від погоди.

Читай, якою буде погода в Хмельницькому в травні 2026 та до чого готуватися містянам і гостям міста — в матеріалі.

Погода в Хмельницькому в травні 2026: перша декада, з 01.05 по 10.05

Початок травня в Хмельницькому видасться доволі вологим: 1 та 2 числа місто зустріне дощем, і лише 3 травня небо нарешті прояснитиметься та порадує містян сонячною погодою.

Проте ненадовго — вже 5 числа очікуються зливи з грозами, 8 травня знов піде дощ, а решта днів декади пройде під переважно хмарним або мінливим небом.

Щодо температури, то на початку місяця ще по-справжньому весняна прохолода: вночі повітря охолоджуватиметься до +2…+10°C, тоді як удень стовпчик термометра підніматиметься до +12…+20°C. Найтепліший день декади — 5 травня, коли, попри грозу, денна температура сягне позначки +20°C.

Погода в Хмельницькому на травень 2026: друга декада, з 11.05 по 20.05

Середина місяця не принесе містянам особливого сонця: практично всі десять днів пройдуть під хмарами.

Найбільш дощовими стануть 12, 13 та 15 травня — у місті очікуються опади, причому 13-го прогнозуються грози та зливи. Окрім цього, 17 числа також не обійдеться без дощу.

Температура у цій декаді залишатиметься відносно стабільною: вдень повітря прогріватиметься до +16…+19°C, а вночі — до +6…+11°C. Відчутного потепління поки чекати не варто, тож парасолька у цей період буде незайвою.

Прогноз погоди в Хмельницькому у травні 2026: третя декада, з 21.05 по 31.05

Кінець травня в Хмельницькому розпочнеться спокійно — переважно хмарна погода без суттєвих опадів триматиметься з 21 по 23 числа. Проте 24 та 26 місто знову побачить невеликий дощ.

Натомість 27 та 28 травня порадують містян сонцем і теплом. Завершиться місяць нестабільно щодо опадів: 29 числа хмарність наростатиме, 30-го піде дощ, а 31 травня знову повернеться сонце з невеликою хмарністю.

Температура наприкінці місяця помітно зростатиме, наближаючись до літніх показників: вдень повітря прогріватиметься до +16…+24°C, а вночі — до +7…+13°C. Найтепліший день усього травня припадає саме на 31, коли денна температура сягне +24°C.

Раніше ми писали, яка буде погода в Києві в травні 2026 — читай в матеріалі, чого очікувати від погоди у столиці.

