Чим годувати стрижа вдома, якщо немає для цього комах: корисні рецепти та поради

Влітку молоді стрижі вперше встають на крило, і не завжди вдало. Трапляється, юні літуни падають неподалік гнізда. Якщо ти хочеш допомогти птаху, мусиш чітко знати, чим корисно, а чим категорично не можна годувати стрижа. Детальніше про це — у матеріалі.

Перш ніж юний стриж подорослішає, на нього чекає чимало небезпек: сильні вітри, зливи, сусідська кішка, в якої раптом прокинувся мисливський інстинкт. Зазвичай птахи починають вильоти після 20 червня та “тренуються” до 20 серпня.

Якщо ти побачив стрижа, який лежить на землі — це явно пташеня, яке потрапило в біду. Принести його додому і вигодувати — значить врятувати птаха від неминучої загибелі. Це шляхетна справа.

Залишилося дізнатися, як правильно це зробити, щоб не нашкодити пташеняті.

Стриж: що потрібно знати про птаха

Стрижі дуже схожі на ластівок, але літають набагато швидше за них, розвиваючи швидкість до 120 км на годину.

Вони практично живуть у польоті, опускаються на землю вкрай рідко. Чорні стрижі можуть роками не сідати, спати та годуватись на льоту.

Ці птахи не вміють ходити — їхні лапи не пристосовані до цього. Вони дуже чіпкі та міцні, і будь готовий, що птах може тебе подряпати.

Харчуються стрижи виключно комахами й тим самим приносять величезну користь сільському господарству.

У меню птахів — комахи та павуки, яких вони добувають на льоту.

Живе стриж за пташиними мірками довго — в середньому 10 років. Але зафіксовані випадки, коли ці птахи доживали до 15 і навіть 20 років. Рятуючи птаха, ти робиш добру справу, даруючи йому, по суті, друге життя.

Чим годувати стрижа в домашніх умовах, якщо немає комах

У домашніх умовах нагодувати стрижа комахами досить складно, адже для цього знадобляться цвіркуни та таргани, яких не продають у зоомагазинах. Тому компромісним варіантом можуть стати поживні суміші.

Варіант 1

Пісне яловиче м’ясо, варене яйце, натерте на дрібній тертці, мурашині лялечки (мурашине яйце), борошняні черв’яки (їх потрібно покришити ножицями). Мучних черв’яків можна замінити свіжим мотилем або ошпареними опаришами.

Варіант 2

Пісний сирий яловичий фарш — 20%, круто зварене куряче яйце (подрібнене на тертці) — 25%, сир (некислий, краще прокип’ячений і віджатий) — 20%, борошняні черв’яки або мурашині лялечки — (2 на дрібній тертці) — 10%, дитяча поживна суміш — 5%

Варіант 3

Фарш з яловичого серця — 30%, круто зварене подрібнене куряче яйце — 25%, кисломолочний сир — 15%, дрібно терта морква — 15%, комахи (борошняні черви, цвіркуни та ін.) — 10%, дитяча поживна суміш — 5%.

Із суміші зроби кульки розміром з горошину і згодовуй по 4-5 кульок за один раз.

А ось чим точно не можна годувати стрижа.

Не можна годувати стрижа хлібом, дощовими хробаками, кашами, насінням, собачим кормом. Ці продукти можуть викликати порушення метаболізму та отруєння.

Як годувати пташенят стрижа

Нагодувати птаха не так просто. Особливо вперше, поки він не зрозумів, як саме відбуватиметься процес. Дій так: кульки їжі подавай пташеняті з пінцета.

Якщо воно не відкриває дзьоба — легко натисни на краї щелеп під очима — птах це зробить. Зазвичай пташенята пристосовуються і незабаром самі відкривають дзьоб для годування.

Напувати пташеня можна з піпетки або просто зволожувати кормові кульки.

Дорослих стрижів потрібно годувати тричі на день, а малюкам перших тижнів життя давати їжу щогодини, а краще — двічі на годину.

Якщо птиці більше як місяць — можна годувати один раз на три години.

Тримати пташеня добре у картонній коробці з-під взуття, зробивши в ньому отвори для вентиляції й застеливши її папером.

Як годувати дорослого стрижа

Якщо ти дав (-ла) притулок дорослому стрижу, доведеться годувати його, заштовхуючи грудочки їжі прямо в горлянку — пінцетом або просто пальцем.

Для цього однією рукою притримуй птаха за спину, не даючи розкрити крила, а іншою натисни на щелепи й змусь його відкрити дзьоб. Поклади у дзьоб грудку їжі. Просунь якнайглибше. Через деякий час стриж зрозуміє, що його годують, і почне схоплювати корм з пінцета.

Зазвичай на одужання дорослого стрижа йде п’ять днів — максимум тиждень. Зміцнілого птаха можна випускати.

А от малеча має добре оперитися. Коли у пташеняти відростуть крила, він почне поводитися неспокійно, бити ними, показувати, що готовий до польоту. Якщо птах насправді зміцнів, відпусти його.

Добре, якщо поряд літають інші стрижі. Допоможи малюкові, трошки підкинувши його в повітря, і переконайся, що він насправді впевнено став на крило.

Раніше ми розповідали, чим можна годувати лебедів та качок на водоймах і дали поради по підгодівлі.

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