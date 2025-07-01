Чем кормить стрижа дома, если нет насекомых: полезные рецепты и советы

Летом молодые стрижи впервые встают на крыло, и не всегда удачно. Бывает, юные летуны падают неподалеку от гнезда. Если ты хочешь помочь птице, нужно четко знать, чем полезно, а чем категорически нельзя кормить стрижа. Детальнее об этом — в материале.

Прежде чем юный стриж повзрослеет, его ждет немало опасностей: сильные ветры, ливни, соседская кошка, в которой вдруг проснулся охотничий инстинкт. Обычно птицы начинают вылеты после 20 июня и тренируются до 20 августа.

Если ты увидел стрижа, лежащего на земле — это явно птенец, попавший в беду. Принести его домой и выкормить — значит, спасти птицу от неминуемой гибели. Это благородное дело.

Осталось узнать, как правильно это сделать, чтобы не навредить птенцу.

Стриж: что нужно знать о птице

Стрижи очень похожи на ласточек, но летают гораздо быстрее, развивая скорость до 120 км в час.

Они практически живут в полете, опускаются на землю очень редко. Черные стрижи могут годами не садиться, спать и кормиться на лету.

Эти птицы не умеют ходить — их лапы не приспособлены к этому. Они очень цепкие и крепкие, поэтому будь готов, что птица может тебя поцарапать.

Питаются стрижи исключительно насекомыми и тем самым приносят огромную пользу сельскому хозяйству.

В меню птиц насекомые и пауки, которых они добывают на лету.

Живет стриж по птичьим меркам долго, в среднем 10 лет. Но зафиксированы случаи, когда эти птицы доживали до 15 и даже 20 лет. Спасая птицу, ты делаешь доброе дело, даря ей, по сути, вторую жизнь.

Чем кормить стрижа дома, если нет насекомых

В домашних условиях накормить стрижа насекомыми достаточно сложно, ведь для этого понадобятся сверчки и тараканы, которых не продают в зоомагазинах. Потому компромиссным вариантом могут стать питательные смеси.

Вариант 1

Постное говяжье мясо, вареное яйцо, натертое на мелкой терке, муравьиные куколки (муравьиное яйцо), мучные черви (их нужно покрошить ножницами). Мучных червей можно заменить свежим мотылем или ошпаренными опарышами.

Вариант 2

Постный сырой говяжий фарш — 20%, вкрутую сваренное куриное яйцо (измельченное на терке) — 25%, сыр (некислый, лучше прокипячённый и отжатый) — 20%, мучные черви или муравьиные куколки — 20 %, детская питательная смесь — 5%.

Вариант 3

Фарш из говяжьего сердца — 30%, вкрутую сваренное измельченное куриное яйцо — 25%, кисломолочный творог — 15%, мелко тертая морковь — 15%, насекомые (мучные черви, сверчки и др.) — 10%, детская питательная смесь — 5%.

Из смеси сделай шарики размером с горошину и скармливай по 4-5 шариков за один раз.

А вот чем точно нельзя кормить стрижа:

Нельзя кормить стрижа хлебом, дождевыми червями, кашами, семенами, собачьим кормом. Эти продукты могут вызвать нарушение метаболизма и отравления.

Как кормить птенцов стрижа

Накормить птицу не так просто. Особенно впервые, пока она не поняла, как именно будет происходить процесс. Действуй так: шарики пищи подавай птенцу из пинцета.

Если он не открывает клюв — легко нажми на края челюстей под глазами — птица это сделает. Обычно птенцы приспосабливаются и вскоре сами открывают клюв для кормления.

Поить птенца можно из пипетки или просто увлажнять кормовые шарики.

Взрослых стрижей нужно кормить трижды в день, а малышам первых недель жизни давать еду каждый час, а лучше — дважды в час.

Если птице больше месяца — можно кормить один раз в три часа.

Держать птенца хорошо в картонной коробке из-под обуви, сделав в нем отверстия для вентиляции. И застелив ее бумагой.

Как кормить взрослого стрижа

Если ты приютил взрослого стрижа, придется кормить его, заталкивая комочки пищи прямо в глотку — пинцетом или просто пальцем.

Для этого одной рукой придерживай птицу за спину, не давая раскрыть крылья, а другой нажми на челюсти и заставь ее открыть клюв. Положи в клюв комок пищи. Продвинь как можно глубже. Через некоторое время стриж поймет, что его кормят и начнет схватывать корм из пинцета.

Обычно на выздоровление взрослого стрижа уходит пять дней — максимум неделя. Окрепшую птицу можно выпускать.

А вот малыши должны хорошо опериться. Когда у птенца отрастут крылья, он станет вести себя беспокойно, бить ими, показывать, что готова к полету. Если птица действительно окрепла, отпусти ее.

Хорошо, если рядом летают другие стрижи. Помоги малышу, немного подбросив его в воздух, и убедись, что он действительно уверенно встал на крыло.

Раньше мы рассказывали, чем можно кормить лебедей и уток на водоемах и дали советы по подкормке.

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