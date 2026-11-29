Штраф за летнюю резину зимой: сумма, когда вступит в силу и что известно — объясняет юрист

В Украине предлагают обязать всех автомобилистов “переобувать” свои машины в зимнюю резину. Это планировалось делать в четко определенный период (с ноября по март).

За управление автомобиля без зимних шин будут наказывать штрафами. Штраф за летнюю резину зимой: что известно — читай в материале.

Штраф за летнюю резину зимой: что известно

В Верховной Раде еще в 2023 году зарегистрировали законопроект №8369 (Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о безопасности транспортных средств).

Он вводит в Украине обязательное сезонное изменение шин. Однако так и не был утвержден.

Данным документом предлагается запретить с 1 ноября по 31 марта эксплуатацию машин с массой до 3,5 т, которые не оснащены зимними или всесезонными шинами. А для транспорта весом более 3,5 т — обязательны только зимние шины.

Штраф за езду на летней резине зимой: сумма

Эксперт отмечает, что также будут внесены изменения в часть первой статьи 121 Кодекса Украины Об административных правонарушениях. А именно — будет введен штраф за езду на летней резине зимой.

Он будет составлять 340 грн. Как отметили авторы законопроекта в пояснительной записке, в правилах дорожного движения Украины сейчас никак не урегулировано сезонное изменение резины. Это пока решают сами водители.

Штраф за летние шины зимой: зачем вводят

Авторы данного законопроекта объясняют необходимость такого нововведения тем, что наибольшее количество ДТП происходит именно зимой.

Они также ссылаются на правила, содержащиеся в ряде стран ЕС, где отсутствие зимних шин на колесах авто зимой является грубым нарушением ПДД (и налагают штраф).

Поэтому такое нововведение нужно, ведь на дорогах катающиеся на летней резине автомобилисты несут большую опасность и для себя, и для пешеходов (в наших правилах ПДД это тоже прописано).

Какие штрафы за резину действуют уже сейчас

Хотя штрафа за сезонность шин нет, полиция уже сейчас имеет право штрафовать водителей за несоответствие технического состояния шин (ч. 1 ст. 121 КУоАП).

Согласно Правилам дорожного движения, эксплуатация автомобиля запрещена, если шины имеют:

порезы и разрывы, обнажающие корд (внутренний армирующий слой шины);

расслоение каркаса (нарушение целостности внутренней конструкции покрышки);

отслоение протектора (отделение части внешнего слоя шины);

отслоение боковины (отделение резинового слоя на боковой части покрышки).

Также причиной для штрафа является изношенный протектор. Остаточная высота рисунка протектора составляет менее 1,6 мм для легковых автомобилей (до 3,5 т), менее 1 мм — для грузовиков, менее 2 мм — для автобусов и менее 0,8 мм — для мотоциклов.

Сумма штрафа за несоответствие технического состояния шин составляет 340 грн, а для перевозчиков пассажиров — 680 грн.

Если же водителя повторно поймают с таким нарушением в течение года, наказание по ч. 4 ст. 121 КУоАП будет значительно строже: лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест на 5–10 суток.

Отметим, что не каждая царапина или дефект на резине является основанием для штрафа. Повреждения должны быть существенными, как указывалось выше. Это подтверждается и судебными делами.

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