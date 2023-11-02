Штраф за летнюю резину зимой: сумма, когда вступит в силу и что известно — объясняет юрист

В Украине предлагают обязать всех автомобилистов переобувать свои машины в зимнюю резину. Это планировалось делать в четко определенный период (с ноября по март).

За управление автомобиля без зимних шин будут наказывать штрафами. Штраф за летнюю резину зимой: что известно — читай в материале.

Штраф за летнюю резину зимой: что известно

По словам юриста Виктора Мазура, украинским водителям готовят штрафы за летнюю резину. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8369 (Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о безопасности транспортных средств).

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Он вводит в Украине обязательное сезонное изменение шин.

Данным документом предлагается запретить с 1 ноября по 31 марта эксплуатацию машин с массой до 3,5 т, которые не оснащены зимними или всесезонными шинами. А для транспорта весом более 3,5 т — обязательны только зимние шины.

Штраф за езду на летней резине зимой: сумма

Эксперт отмечает, что также будут внесены изменения в часть первой статьи 121 Кодекса Украины Об административных правонарушениях. А именно — будет введен штраф за езду на летней резине зимой.

Он будет составлять 340 грн. Как отметили авторы законопроекта в пояснительной записке, в правилах дорожного движения Украины сейчас никак не урегулировано сезонное изменение резины. Это пока решают сами водители.

Штраф за летние шины зимой: зачем вводят

Авторы данного законопроекта объясняют необходимость такого нововведения тем, что наибольшее количество ДТП происходит именно зимой.

Они также ссылаются на правила, содержащиеся в ряде стран ЕС, где отсутствие зимних шин на колесах авто зимой является грубым нарушением ПДД (и налагают штраф).

Поэтому такое нововведение нужно, ведь на дорогах катающиеся на летней резине автомобилисты несут большую опасность и для себя, и для пешеходов (в наших правилах ПДД это тоже прописано).

Кстати, проверять штрафы по ПДД можно в телефоне: о пяти способах, как это сделать, мы рассказывали в другом материале.

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