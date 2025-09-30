Стиль жизни Авто

Экологическая или нет? На новых автомобилях будут размещать этикетки о выбросе CO2

Ирина Танасийчук, журналист сайта 30 сентября 2025, 21:00 3 мин.
Экологическая или нет? На новых автомобилях будут размещать этикетки о выбросе CO2
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь