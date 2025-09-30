Экологическая или нет? На новых автомобилях будут размещать этикетки о выбросе CO2

25 сентября правительство утвердило постановление, обязывающее продавцов новых легковых автомобилей предоставлять покупателям данные об официальных расходах топлива и объеме выбросов СО₂.

Как сообщает Министерство экономики, такие правила действуют в ЕС уже более 20 лет, а теперь они были приняты в Украине по требованию Директивы 1999/94/ЕС Европейского Парламента и Совета.

Что следует знать тем, кто будет покупать машину, рассказываем дальше.

Этикетки о расходах топлива и выбросах: нововведение для автосалонов

Эту норму Евросоюз ввел с целью предоставления людям понятной информации об экономичности авто и его влиянии на окружающую среду. Для Украины это очередной шаг к евроинтеграции и достижению климатических целей.

В автосалонах и других местах продажи новых машин обязаны размещать следующую информацию:

этикетки с данными о расходе топлива и выбросах СО₂ возле каждого автомобиля;

плакат или электронный дисплей с информацией о всех имеющихся моделях с данными о расходе топлива и выбросах СО₂;

брошюры и реклама с такими же данными;

доступ к электронному справочнику с официальной информацией.

За создание электронного справочника по официальным данным будет отвечать Министерство развития громад и территорий. Его разместят на официальном сайте и ежегодно будут обновлять.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что новые изменения — защита прав потребителя, поддержка честной конкуренции и шаг к уменьшению влияния транспорта на климат.

Эти правила начнут действовать спустя 9 месяцев после публикации постановления. За это время Минразвития должен подготовить электронный справочник, а продавцы автомобилей адаптировать процессы и изготовить материалы.

Сколько выбросов СО₂ провоцирует один легковой автомобиль

По информации с сайта Европейской комиссии, средняя норма выбросов CO₂ для новых легковых автомобилей в период 2020-2024 в ЕС составила 95 г CO₂/км. Это 4,1л бензина или 3,6л дизеля на 100 км.

По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA), в 2023 году официально заявленный показатель выбросов для новых автомобилей составил 106,4 г CO₂/км.

Количество выбросов различается в зависимости от размера и новизны автомобиля. Чем больше машина, тем больше выброс CO₂.

