Стиль життя Авто

Екологічна чи ні? На нових автівках розміщатимуть етикетки про викид CO2

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 30 Вересня 2025, 21:00 3 хв.
Екологічна чи ні? На нових автівках розміщатимуть етикетки про викид CO2
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь