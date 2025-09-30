Екологічна чи ні? На нових автівках розміщатимуть етикетки про викид CO2

25 вересня уряд затвердив постанову, що зобов’язує продавців нових легкових автівок надавати покупцям дані про офіційні витрати пального та обсяг викидів СО₂.

Як повідомляє Міністерство економіки, такі правила діють в ЄС вже понад 20 років, а тепер їх ухвалили в Україні на вимогу Директиви 1999/94/ЄС Європейського Парламенту та Ради.

Що варто знати тим, хто купуватиме машину, розповідаємо далі.

Етикетки про витрати палива та викиди: нововведення для автосалонів

Цю норму Євросоюз запровадив з метою надання людям зрозумілої інформації про економічність авто та його вплив на довкілля. Для України ж це черговий крок до євроінтеграції та досягнення кліматичних цілей.

В автосалонах і в інших місцях продажу нових машин зобов’язані розміщувати таку інформацію:

етикетки з даними про витрати пального та викиди СО₂ біля кожної автівки;

плакат або електронний дисплей з інформацією про всі наявні моделі з даними про витрати пального та викиди СО₂;

брошури та реклама з такими ж даними;

доступ до електронного довідника з офіційною інформацією.

За створення електронного довідника з офіційними даними відповідатиме Міністерство розвитку громад та територій. Його розмістять на офіційному сайті та щороку оновлюватимуть.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що нові зміни — це захист прав споживача, підтримка чесної конкуренції та крок до зменшення впливу транспорту на клімат.

Ці правила почнуть діяти через 9 місяців після публікації постанови. За це час Мінрозвитку має підготувати електронний довідник, а продавці авто — адаптувати процеси й виготовити матеріали.

Скільки викидів СО₂ провокує одна легкова автівка

За інформацією з сайту Європейської комісії, середня норма викидів CO₂ для нових легкових авто у період 2020–2024 в ЄС становила 95 г CO₂/км. Це 4,1 л бензину або 3,6 л дизеля на 100 км.

За даними Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA), у 2023 році офіційно заявлений показник викидів для нових автомобілів становив 106,4 г CO₂/км.

Кількість викидів різниться, залежно від розміру та новизни автівки. Чим більша машина, тим більший викид CO₂.

