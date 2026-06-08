Скільки можна зберігати бензин в каністрі та як правильно це робити

Створення запасів пального вдома, у гаражі чи на дачі стало звичною практикою для багатьох українських автомобілістів, власників генераторів та фермерів.

Проте бензин не є продуктом із вічним терміном придатності — це складна хімічна суміш, яка з часом старіє та втрачає свої первинні експлуатаційні характеристики.

Читай в матеріалі, скільки можна зберігати бензин в каністрі та як зрозуміти, що він вже не є придатним до використання.

Скільки можна зберігати бензин в каністрі

Чому бензин в каністрі може швидко псуватися

За сучасними державними стандартами, гарантійний термін зберігання пального всіх марок становить один рік від дати виготовлення, що пов’язано з наявністю у його складі великої кількості мийних присадок, спиртів та біоетанолу.

На практиці ж швидкість псування палива безпосередньо залежить від герметичності та матеріалу тари, а також від температурного режиму у приміщенні.

Під час тривалого або неправильного зберігання з бензином відбуваються кілька хімічних процесів, які роблять його непридатним:

Окиснення: вступаючи в реакцію з киснем, паливо руйнується на молекулярному рівні, що призводить до стрімкого зниження його октанового числа, ризику детонації та втрати потужності мотора;

Випаровування легких фракцій: з ємності поступово вивітрюються найлеткіші компоненти, які відповідають за швидкий і легкий запуск двигуна, особливо в холодну пору року;

Утворення конденсату та розшарування: через коливання температур на стінках тари з’являється волога, яка викликає розпад паливної структури, випадання осаду, а в дизельному пальному — ще й розвиток анаеробних бактерій;

Поява смол та домішок: хімічне розкладання елементів призводить до появи дрібних часток, здатних миттєво забити паливні фільтри, форсунки та пошкодити систему упорскування.

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Як правильно зберігати бензин у каністрі

Матеріал тари має вирішальне значення для збереження якості нафтопродуктів.

Найбільш надійними для довготривалого використання вважаються герметичні металеві каністри (сталеві або алюмінієві), які повністю захищають рідину від сонячних променів та не пропускають шкідливі випари — у них бензин може жити до 12 місяців.

Сертифіковані пластикові каністри зі спеціального високощільного поліетилену (HDPE/ПНД) з антистатичними властивостями є легшими й не піддаються корозії, проте вони здатні поступово пропускати пари, тому тримати в них паливо рекомендується не більше 3–6 місяців.

Використання звичайних побутових пластикових пляшок з-під води чи ємностей для харчових продуктів категорично заборонено: бензин швидко роз’їдає їхні тонкі стінки, що створює високий ризик витоку, накопичення статичного заряду та раптового займання.

Реальні терміни безпечного зберігання пального в різних умовах суттєво відрізняються:

У відкритій або негерметичній тарі — не більше 2–3 тижнів через стрімке випаровування летких речовин;

У паливному баку автомобіля чи генератора — до 3–6 місяців через постійний контакт із повітрям та деталями системи;

У якісній герметичній металевій каністрі — від 6 до 12 місяців без критичної втрати властивостей;

Із додаванням спеціального хімічного стабілізатора — до 18–24 місяців у прохолодному сухому місці.

Щоб максимально подовжити термін придатності купленого бензину, варто купувати пальне преміум-класу і заповнювати каністру приблизно на 90% об’єму.

Це дозволить уникнути надмірної появи конденсату й водночас залишить повітряну подушку для компенсації тиску під час нагрівання.

Оптимальними умовами для зберігання є сухе, прохолодне й добре вентильоване приміщення з температурою від +5°C до +20°C. Тримати каністри у багатоквартирних будинках, на балконах, у підвалах чи поблизу джерел тепла суворо заборонено правилами пожежної безпеки.

Як розпізнати непридатний до використання бензин у каністрі

Розпізнати зіпсований, протермінований бензин можна за зовнішніми ознаками: він втрачає прозорість, каламутніє, набуває вираженого темного або буро-коричневого відтінку та отримує різкий кислий або гнильний запах.

Заливати таку рідину в бак не можна, оскільки вартість ремонту паливної системи та двигуна значно перевищить сумнівну економію.

Протерміноване паливо необхідно здати до спеціалізованих пунктів утилізації небезпечних побутових відходів, щоб не завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу та уникнути штрафів за екологічні порушення.

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