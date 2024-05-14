Купити та продати авто можна через Дію! Як скористатися послугою — інструкція

У застосунку Дія вже запрацювали нові послуги — купівля та продаж авто за 15 хвилин, а також послуги розмитнення та переоформлення автомобіля. Як продати авто в Дії — читай у нашому матеріалі.
Послуга купівлі та продажу авто у Дія працює з 19 грудня. Багато українців вже вдало скористалися такими можливостями. За 15 хвилин можна купити або продати авто через смартфон, і отримати новий техпаспорт і номери поштою.
Сервіс перереєстрації авто тестували восени, тоді Михайло Федоров розповів, що під час бета-тестування перереєстрували 61 авто. Нова послуга доступна для легкових авто, мотоциклів і мопедів.
Тому вантажний і пасажирський транспорт оформлювати потрібно буде, як і раніше. Крім цього, є можливість доставки документів, купівлі авто з інших регіонів, отримання номерних знаків та документів Укрпоштою.
Міністр МВС України Ігор Клименко розповів, що послуга розроблялася разом із Міністерством цифрової трансформації. Новий сервіс сприяє уникненню корупції та перешкоджає діяльності перекупників.
Скористатися перереєстрацією зможуть тільки ті, хто продають автомобіль вперше за рік. Усе, що потрібно — почати купівлю/продаж у застосунку, дотримуватися підказок Дія та підписати договір електронним підписом, — сказав Клименко.
Скористатися перереєстрацією зможуть тільки ті, хто продають автомобіль вперше за рік. Усе, що потрібно — почати купівлю/продаж у застосунку, дотримуватися підказок Дія та підписати договір електронним підписом, — сказав Клименко.
Аби придбати авто у Дії, покупець має отримати договір купівлі-продажу — він надходить у застосунок автоматично після підписання угоди. Потім вибрати номерний знак або лишити старий. Далі — вибір техпаспорта (тільки цифровий або фізичний і цифровий). У самому кінці покупець сплачує сервісний збір та підписує документи за допомогою Дія.Підпис.
Вартість реєстрації авто складає орієнтовно 862 грн, електрокару — 700 грн, без врахування вартості доставки номерів. Перевірка договору триває до п’яти робочих днів. Після перевірки документів МВС, продавець та покупець підписують сформований договір у Дії.
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