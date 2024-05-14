Купити та продати авто можна через Дію! Як скористатися послугою — інструкція

У застосунку Дія вже запрацювали нові послуги — купівля та продаж авто за 15 хвилин, а також послуги розмитнення та переоформлення автомобіля. Як продати авто в Дії — читай у нашому матеріалі.

Розмитнення та переоформлення автомобіля в Дії: що відомо

Послуга купівлі та продажу авто у Дія працює з 19 грудня. Багато українців вже вдало скористалися такими можливостями. За 15 хвилин можна купити або продати авто через смартфон, і отримати новий техпаспорт і номери поштою.

Сервіс перереєстрації авто тестували восени, тоді Михайло Федоров розповів, що під час бета-тестування перереєстрували 61 авто. Нова послуга доступна для легкових авто, мотоциклів і мопедів.

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Тому вантажний і пасажирський транспорт оформлювати потрібно буде, як і раніше. Крім цього, є можливість доставки документів, купівлі авто з інших регіонів, отримання номерних знаків та документів Укрпоштою.

Міністр МВС України Ігор Клименко розповів, що послуга розроблялася разом із Міністерством цифрової трансформації. Новий сервіс сприяє уникненню корупції та перешкоджає діяльності перекупників.

Скористатися перереєстрацією зможуть тільки ті, хто продають автомобіль вперше за рік. Усе, що потрібно — почати купівлю/продаж у застосунку, дотримуватися підказок Дія та підписати договір електронним підписом, — сказав Клименко.

Як продати авто через Дію — інструкція

Авторизуйся у застосунку Дія. Натисни Сервіси, вибери у меню послугу Продати транспортний засіб. Також можна натиснути у меню техпаспорта Продати автомобіль. Застосунок може видати відмову в онлайн-продажі, якщо цього року ти вже продавав (-ла) авто. У такому випадку потрібно звернутися до сервісного центру МВС, перереєструвати авто та сплатити податки. Вибери зі списку транспортний засіб на продаж. Погодься з умовами та надай необхідні гарантії. Вкажи договірну вартість авто. Внеси дані про себе, та ознайомся з договором. Поділитися з проектом договору з Покупцем можна за допомогою QR-коду або посилання.

Аби придбати авто у Дії, покупець має отримати договір купівлі-продажу — він надходить у застосунок автоматично після підписання угоди. Потім вибрати номерний знак або лишити старий. Далі — вибір техпаспорта (тільки цифровий або фізичний і цифровий). У самому кінці покупець сплачує сервісний збір та підписує документи за допомогою Дія.Підпис.

Вартість реєстрації авто складає орієнтовно 862 грн, електрокару — 700 грн, без врахування вартості доставки номерів. Перевірка договору триває до п’яти робочих днів. Після перевірки документів МВС, продавець та покупець підписують сформований договір у Дії.

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