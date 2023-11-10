єОселя для військовослужбовців: умови та на що можна розраховувати

Торік президент України Володимир Зеленський запровадив спеціальну програму доступного кредитування житла. Вона доступна для деяких категорій громадян. Згідно з умовами, обрані групи можуть оформити кредит на придбання житла на пільгових умовах — під 3% річних.

Для багатьох ця програма стала справжнім спасінням, адже підготувавши всі документи та правильно обравши банк, можна стати власником омріяного житла на вигідних умовах. Як придбати квартиру за програмою єОселя для військовослужбовців — читай у матеріалі.

єОселя для військовослужбовців: хто може придбати квартиру під 3%

Військова юристка Лілія Калашникова констатує, що пільговою іпотекою під 3% річних можуть скористатися такі українці:

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які належать до однієї з пільгових категорій: йдеться про військовослужбовців за контрактом, правоохоронців, педагогів, медиків, працівників освіти та науковців та членів їхніх сімей;

з 1 серпня — детективи й старші детективи Національного антикорупційного бюро, особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективи та особи начальницького складу Бюро економічної безпеки та члени їхніх сімей;

не володіють житлом або мають житло менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного члена сім’ї додатково;

або якщо їхнє житло розташоване в регіоні, де ведуться бойові дії або ТОТ;

не мають відношення до інших держпрограмах, які займаються забезпеченням житла;

є платоспроможними;

не фігурують у санкційних списках.

Згідно з рішенням уряду від 4 липня 2023 року, за військовими та силовиками, які внаслідок поранення під час бойових завдань отримали І-II групу інвалідності та втратили свою посаду, зберігається право на пільгову іпотеку під 3%.

Як військовим придбати житло через єОселя під 7%

Такими умовами можуть скористатися:

ветерани війни та члени їхніх сімей;

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

сім’ї загиблих ветеранів війни, і загиблих захисників і захисниць нашої країни;

інші громадяни України, які не мають власного житла або у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім’ї (житло на тимчасово окупованих територіях до уваги не береться).

Умови купівлі житла через єОселя для військовослужбовців

За словами юристки, купівля квартири через єОселя передбачає, що українці братимуть іпотеку в банках, а держава компенсуватиме установам знижену відсоткову ставку.

Однак є обмеження щодо вартості квартири: вона не має перевищувати середню вартість спорудження житла у регіоні, помножену на коефіцієнт.

Для цього беруть середню ціну квадратного метра в області з наказу Мінрегіону та множать її на наступний коефіцієнт:

для міст-мільйонників — 2,5;

для обласних центрів з населенням вище 300 тисяч — 2;

для міст з населенням менше 300 тисяч — 1,75;

для інших населених пунктів — 1.

Для того аби придбати житло, потрібно зайти в додаток Дія, обрати банк, підготувати документи, обрати житло й укласти договори з банком та договір купівлі-продажу.

Раніше ми розповідали, чи потрібно платити іпотеку, якщо зруйновано будинок.

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