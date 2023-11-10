єОселя для військовослужбовців: умови та на що можна розраховувати

Торік президент України Володимир Зеленський запровадив спеціальну програму доступного кредитування житла. Вона доступна для деяких категорій громадян. Згідно з умовами, обрані групи можуть оформити кредит на придбання житла на пільгових умовах — під 3% річних.
Для багатьох ця програма стала справжнім спасінням, адже підготувавши всі документи та правильно обравши банк, можна стати власником омріяного житла на вигідних умовах. Як придбати квартиру за програмою єОселя для військовослужбовців — читай у матеріалі.
Військова юристка Лілія Калашникова констатує, що пільговою іпотекою під 3% річних можуть скористатися такі українці:
Згідно з рішенням уряду від 4 липня 2023 року, за військовими та силовиками, які внаслідок поранення під час бойових завдань отримали І-II групу інвалідності та втратили свою посаду, зберігається право на пільгову іпотеку під 3%.
Такими умовами можуть скористатися:
За словами юристки, купівля квартири через єОселя передбачає, що українці братимуть іпотеку в банках, а держава компенсуватиме установам знижену відсоткову ставку.
Однак є обмеження щодо вартості квартири: вона не має перевищувати середню вартість спорудження житла у регіоні, помножену на коефіцієнт.
Однак є обмеження щодо вартості квартири: вона не має перевищувати середню вартість спорудження житла у регіоні, помножену на коефіцієнт.
Для цього беруть середню ціну квадратного метра в області з наказу Мінрегіону та множать її на наступний коефіцієнт:
Для того аби придбати житло, потрібно зайти в додаток Дія, обрати банк, підготувати документи, обрати житло й укласти договори з банком та договір купівлі-продажу.
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