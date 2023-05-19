Чем можно кормить лебедей и уток на озере: лучшие варианты для кормления

Кормление птиц для многих людей — особое удовольствие. На городских озерах часто собираются целыми стаями красивые лебеди и утки. Отдыхающие любят приносить им разные лакомства: хлеб, зерно и овощи. Однако чем можно кормить лебедей и уток на озере — читай в материале.
По словам орнитолога Анны Кузьо, хлебом кормить птиц на озере нельзя. Лучше взять с собой зерно и овощи. Пища должна быть достаточно мелко нарезанной, чтобы птица могла ее проглотить. Ее нужно бросать на воду, а не давать из рук.
Во многих городах Украины лебеди гнездятся на озерах в городских парках, где их щедро подкармливают хлебом и печеньем. Не стоит это делать, ведь такая еда совсем не естественна для лебедей и уток.
В природе они питаются водными растениями, водорослями, травой, иногда моллюсками, червями или даже лягушками. А хлеб — это еда, которую они не могут хорошо усвоить. На водоемах им хватает природного корма, поэтому воздержись от желания подкормить птиц.
По словам эксперта, если птицы сидят на земле, их спасать не нужно. На кормушки можно класть несоленые семена, сало. Если летом ты увидел(-а) совенка на земле, его забирать нельзя. Спасать птиц можно только тогда, когда они ранены.
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