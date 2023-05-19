Чем можно кормить лебедей и уток на озере: лучшие варианты для кормления

Кормление птиц для многих людей — особое удовольствие. На городских озерах часто собираются целыми стаями красивые лебеди и утки. Отдыхающие любят приносить им разные лакомства: хлеб, зерно и овощи. Однако чем можно кормить лебедей и уток на озере — читай в материале.

Чем можно кормить лебедей и уток на озере: объясняет эксперт

По словам орнитолога Анны Кузьо, хлебом кормить птиц на озере нельзя. Лучше взять с собой зерно и овощи. Пища должна быть достаточно мелко нарезанной, чтобы птица могла ее проглотить. Ее нужно бросать на воду, а не давать из рук.

Во многих городах Украины лебеди гнездятся на озерах в городских парках, где их щедро подкармливают хлебом и печеньем. Не стоит это делать, ведь такая еда совсем не естественна для лебедей и уток.

В природе они питаются водными растениями, водорослями, травой, иногда моллюсками, червями или даже лягушками. А хлеб — это еда, которую они не могут хорошо усвоить. На водоемах им хватает природного корма, поэтому воздержись от желания подкормить птиц.

Что может произойти, если кормить птичек хлебом

Чаще всего это негативно влияет на инстинкты. К примеру, искать пищу. Их нельзя кормить из рук, ведь эти птицы — дикие существа, которые самостоятельно могут позаботиться о себе (даже если живут в парке). Особую опасность несет прикормка маленьких утят, которые уже не смогут во взрослом возрасте адаптироваться к жизни без помощи человека. Негативное влияние на здоровье. Если кормить птиц хлебом, им становится очень сложно есть другую пищу. Таким образом, они не получают питательные вещества. Из-за этого у птиц могут неправильно формироваться крылья, возникают нарушения, когда крылья птицы торчат, а не обтекаемо лежат на теле. В большинстве случаев птицы с такими нарушениями не могут летать. Кроме этого, если птицы не съедают хлеб, он киснет и гниет. Это очень вредит водоему, ускоряет рост бактерий и водорослей, выделяющих токсины, вредные для популяции рыб. Из-за этого из водоема может идти неприятный запах. Такое лакомство привлекает крыс, которые переносят различные болезни. В мокром и сгнившем хлебе хорошо размножается плесень, легко попадающая в легкие птиц.

Как вести себя на озере

По словам эксперта, если птицы сидят на земле, их спасать не нужно. На кормушки можно класть несоленые семена, сало. Если летом ты увидел(-а) совенка на земле, его забирать нельзя. Спасать птиц можно только тогда, когда они ранены.

Ранее мы рассказывали, куда сбежать из города на выходные и сколько стоят туры.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!