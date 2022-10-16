Спасение от осенней депрессии: куда сбежать из города на выходные и сколько стоят туры

Постоянный стресс, тревоги и переживания эмоционально истощают украинцев. После двух лет ковида, на который наложилась еще и полномасштабная война, люди безумно скучают по путешествиям и развлечениям.

И не нужно наказывать себя за эти простые желания. Не отказывай себе в ярких мгновениях счастья. Это ведь именно то, что необходимо для ментального здоровья.

Факты ICTV. Life побеседовали с директором туристической компании Русланом Мирошниченко и выяснили, куда и за сколько можно поехать в краткосрочный отдых.

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Парки и природные локации

Природа успокаивает человека и возвращает ему гармонию. Именно поэтому чаще всего туристы ищут отдых в местах с невероятными видами.

Недалеко от Киева можно поехать в парк Александрия в Белой Церкви — один из самых больших в Восточной Европе. Там есть, что посмотреть, особенно осенью. Ведь в этот период парк становится просто сказочным.

Кроме того, людям приходятся по душе села в Обуховском районе Киевской области Триполье, Витачев и Ржищев. Там можно полюбоваться живописной природой, насладиться спокойствием и глубже познать историю нашей земли.

В Житомирской области можно поехать на Коростышевские карьеры. Это любимая местность для пикников, ведь ее окружают высокие гранитные скалы и сосновые леса.

Традиционно популярным местом для отдыха остается Софиевский парк в Умани. Да, он расположен довольно далеко от столицы, но это место точно заслуживает твоего внимания.

На территории более 170 га есть где разгуляться и чем заняться.

Архитектура и средневековые крепости

Для кратковременных туров идеально подойдут города Каменец-Подольский, Хотин и Черновцы.

Там можно увидеть архитектуру старой Европы, а также средневековые крепости и дворцы.

Кроме того, по сравнению с другими регионами Украины, эти места относительно безопасные. У туроператоров можно заказать, например, трехдневные маршруты, куда входит проезд, проживание в гостинице и экскурсии.

Цены стартуют от 3 900 грн.

Карпаты

Осенние Карпаты — отдельный вид удовольствия. В это время самое высокогорное озеро Украины Синевир становится особенно романтичным и привлекает к своим берегам влюбленных из разных областей.

Прекрасной идеей будет также поездка на Закарпатье, в городок Берегово. Там есть уникальные термальные источники, вода в которых нагревается естественным путём.

Сюда можно приезжать в течение всего года, чтобы принять лечебные ванны и преодолеть стресс.

Стоимость туров в целом зависит от расстояния до твоего населенного пункта. Ведь из-за существенного повышения цен на топливо выросла и себестоимость путешествий.

Цены на однодневные экскурсии стартуют от 550-600 грн и доходят до 1 000 грн. Это зависит от того, что входит в эту сумму: проезд, экскурсии, обед, входные билеты и т.д.

Плюсом для туристов в войну стали небольшие экскурсионные группы. В поездку можно поехать камерно даже с десятью людьми. Все для того, чтобы и украинцы могли отдохнуть, и компании работали.

Но в любом случае перед тем, как ехать в путешествие, выясни, безопасна ли эта местность и дорога к ней.

Среди жемчужин Закарпатской области можно отметить город с тысячелетней историей. Читай, что посмотреть в Ужгороде.

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