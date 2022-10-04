Ходить по улицам, пропитанным историей — что посмотреть в Ужгороде

Представь: ты идешь по улице со стаканчиком кофе, по дороге встречаешь людей с быстрым и веселым говором. Они улыбаются и желают тебе хорошего дня. На шумных улицах смешался запах кофе и яркой закарпатской кухни. Поднимаешься немного по склону и видишь красивый величественный замок. Приветствуем в Ужгороде! Захотелось посетить город?
Ужгород — город в Закарпатской области с тысячелетней историей. В этом году ему исполнилось 1129 лет. Он пропитан историей, практически на каждой ли улице есть на что посмотреть и чем полюбоваться.
Прежде всего нужно знать, что Ужгород известен не только своей архитектурой, но и закарпатским кофе. Переулок Горчичное зерно — главный кофейный центр города. Даже можно увидеть музей кофе. Если ты любишь этот напиток, тебе обязательно нужно сюда приехать.
Чего стоит закарпатская кухня! Выбирай для своих обедов заведения с традиционными блюдами. Наваристый бограч, аппетитный паприкаш, словацкая стропачка или чешские кнедлики с гуляшем станут твоими фаворитами.
По улицам Ужгорода ты можешь встретить милые мини-скульптуры. Они стали появляться в городе около шести лет назад. Их автор — скульптор Михаил Колодко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanya???????????? (@tetianas.mandry)
Публикация от Tanya???????????? (@tetianas.mandry)
Сейчас улицы города уже украшают Миколайчик, Свободка, Джон Лорд, Ференц Лист, бравый солдат Швейк, разбойник Шугай, Малый Уж и другие.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana ???? (@own_autobiographer)
Публикация от Tatiana ???? (@own_autobiographer)
В начале мы попросили тебя визуализировать прогулку по Ужгороду и вспомнили о замке. Приехать в этот город и не побывать возле Ужгородского замка — то же самое, что быть в Париже и не полюбоваться Эйфелевой башней.
На территории замка находится внутренний двор, где тебя ждет прекрасный сад, мифические статуи, а также фундамент церкви Св. Юрия, которая датируется 14 веком.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ужгород, Україна (@uzhhorodgram)
Публикация от Ужгород, Україна (@uzhhorodgram)
Отсюда открывается отличная панорама на город. В самом здании дворца разместился этнографический музей с интересными экспозициями. Внимания заслуживает и внутренняя часовня.
Если ты уже дошел(-ла) до замка, не обходи Скансен. Он расположен напротив Ужгородского замка и является одним из самых первых в Украине.
Фактически это музей под открытым небом. Там можно увидеть образцы народной архитектуры 18–20 столетий. Посетители могут увидеть хижины бойков, лемков и гуцулов, водяную мельницу, кузницу, церковь, школу, корчму и т.д.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Черняк (@olia__1998)
Публикация от Оля Черняк (@olia__1998)
Все здания восстановлены до аутентичного облика, поэтому ты можешь познакомиться с украинской историей.
В этом саду можно насладиться спокойствием и приятным ароматом, царящим в воздухе.
Посетители могут познакомиться с уникальными видами флоры, собранными со всего мира. А в оранжерее произрастают тропические и субтропические растения: папайя, бананы, мимоза, эвкалипт, десять видов пальм и 250 видов кактусов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @sasha_dulich
Публикация от @sasha_dulich
Но главное — ты увидишь 120 видов роз! Представь эту красоту и аромат.
Ужгород настолько пропитан историей, что ее можно увидеть не только в музеях, но и в кафе. Одно из самых известных заведений города — кафе Под замком.
Это старейшее заведение города, работающее с 1988 года. Владелец кафе вместе с друзьями собирает экспонаты периода Австро-Венгрии, Чехословакии и советского периода.
Так что у тебя есть возможность “пообедать в истории”.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SMM • візуал (@sofi_vesnaa)
Публикация от SMM • візуал (@sofi_vesnaa)
Хотя почти каждую улицу Ужгорода можно подробно рассматривать, не стоит пренебрегать музеями и галереями. Классическую живопись и современные выставки ты увидишь в галерее Илько. Она работает каждый день, кроме понедельника. Программы выставок могут меняться, поэтому следует проверять информацию на сайте.
Наверное, в каждом городе есть Мост влюбленных. В Ужгороде это пешеходный мост. Так его назвали, ведь рядом расположена хорошая набережная, идеально подходящая для вечерних романтических прогулок. И здесь можно увидеть еще одну из мини-скульптур, посвященную влюбленным.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Regina Kostiuk (@regina_kostiuk)
Публикация от Regina Kostiuk (@regina_kostiuk)
Среди шумного и яркого центра Ужгорода можно найти тихое место для отдыха. Сквер-альпинарий будто специально создан для этого. А также ты можешь посидеть рядом с художниками Иосифом Бокшаем и Адальбертом Эрдели. Ведь именно здесь находится памятник, посвященный творцам.
Если ты решил(-а) совершить путешествие на Запад Украины, тебе следует знать, куда пойти во Львове.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!