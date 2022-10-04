Ходить по улицам, пропитанным историей — что посмотреть в Ужгороде

Представь: ты идешь по улице со стаканчиком кофе, по дороге встречаешь людей с быстрым и веселым говором. Они улыбаются и желают тебе хорошего дня. На шумных улицах смешался запах кофе и яркой закарпатской кухни. Поднимаешься немного по склону и видишь красивый величественный замок. Приветствуем в Ужгороде! Захотелось посетить город?

Ужгород — город в Закарпатской области с тысячелетней историей. В этом году ему исполнилось 1129 лет. Он пропитан историей, практически на каждой ли улице есть на что посмотреть и чем полюбоваться.

Куда пойти в Ужгороде

Прежде всего нужно знать, что Ужгород известен не только своей архитектурой, но и закарпатским кофе. Переулок Горчичное зерно — главный кофейный центр города. Даже можно увидеть музей кофе. Если ты любишь этот напиток, тебе обязательно нужно сюда приехать.

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Чего стоит закарпатская кухня! Выбирай для своих обедов заведения с традиционными блюдами. Наваристый бограч, аппетитный паприкаш, словацкая стропачка или чешские кнедлики с гуляшем станут твоими фаворитами.

Мини-скульптуры по городу

По улицам Ужгорода ты можешь встретить милые мини-скульптуры. Они стали появляться в городе около шести лет назад. Их автор — скульптор Михаил Колодко.

Сейчас улицы города уже украшают Миколайчик, Свободка, Джон Лорд, Ференц Лист, бравый солдат Швейк, разбойник Шугай, Малый Уж и другие.

Ужгородский замок

В начале мы попросили тебя визуализировать прогулку по Ужгороду и вспомнили о замке. Приехать в этот город и не побывать возле Ужгородского замка — то же самое, что быть в Париже и не полюбоваться Эйфелевой башней.

На территории замка находится внутренний двор, где тебя ждет прекрасный сад, мифические статуи, а также фундамент церкви Св. Юрия, которая датируется 14 веком.

Отсюда открывается отличная панорама на город. В самом здании дворца разместился этнографический музей с интересными экспозициями. Внимания заслуживает и внутренняя часовня.

Скансен

Если ты уже дошел(-ла) до замка, не обходи Скансен. Он расположен напротив Ужгородского замка и является одним из самых первых в Украине.

Фактически это музей под открытым небом. Там можно увидеть образцы народной архитектуры 18–20 столетий. Посетители могут увидеть хижины бойков, лемков и гуцулов, водяную мельницу, кузницу, церковь, школу, корчму и т.д.

Все здания восстановлены до аутентичного облика, поэтому ты можешь познакомиться с украинской историей.

Ботанический сад в Ужгороде

В этом саду можно насладиться спокойствием и приятным ароматом, царящим в воздухе.

Посетители могут познакомиться с уникальными видами флоры, собранными со всего мира. А в оранжерее произрастают тропические и субтропические растения: папайя, бананы, мимоза, эвкалипт, десять видов пальм и 250 видов кактусов.

Но главное — ты увидишь 120 видов роз! Представь эту красоту и аромат.

Кафе Под замком

Ужгород настолько пропитан историей, что ее можно увидеть не только в музеях, но и в кафе. Одно из самых известных заведений города — кафе Под замком.

Это старейшее заведение города, работающее с 1988 года. Владелец кафе вместе с друзьями собирает экспонаты периода Австро-Венгрии, Чехословакии и советского периода.

Так что у тебя есть возможность “пообедать в истории”.

Галерея Илько

Хотя почти каждую улицу Ужгорода можно подробно рассматривать, не стоит пренебрегать музеями и галереями. Классическую живопись и современные выставки ты увидишь в галерее Илько. Она работает каждый день, кроме понедельника. Программы выставок могут меняться, поэтому следует проверять информацию на сайте.

Мост влюбленных

Наверное, в каждом городе есть Мост влюбленных. В Ужгороде это пешеходный мост. Так его назвали, ведь рядом расположена хорошая набережная, идеально подходящая для вечерних романтических прогулок. И здесь можно увидеть еще одну из мини-скульптур, посвященную влюбленным.

Сквер-альпинарий

Среди шумного и яркого центра Ужгорода можно найти тихое место для отдыха. Сквер-альпинарий будто специально создан для этого. А также ты можешь посидеть рядом с художниками Иосифом Бокшаем и Адальбертом Эрдели. Ведь именно здесь находится памятник, посвященный творцам.

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