Порятунок від осінньої депресії: куди втекти з міста на вихідні та скільки коштують тури

Постійний стрес, тривоги та переживання емоційно виснажують українців. Після двох років ковіду, на який наклалась ще й повномасштабна війна, люди шалено сумують за подорожами та розвагами.

І не потрібно карати себе за ці прості бажання. Не відмовляй собі в яскравих митях щастя. Адже це саме те, що необхідно для ментального здоров’я.

Факти ICTV. Life поговорили з директором туристичної компанії Русланом Мірошниченко та з’ясували, куди та за скільки можна поїхати у короткостроковий відпочинок.

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Парки та природні локації

Природа заспокоює людину та повертає їй гармонію. Саме тому найчастіше туристи шукають відпочинку в місцях з неймовірними краєвидами.

Неподалік від Києва можна поїхати в парк Олександрія у Білій Церкві — один з найбільших у Східній Європі. Там є, що подивитись, особливо осінню. Адже в цей період парк стає просто казковим.

Крім того, людям припадають до душі села в Обухівському районі Київської області Трипілля, Витачів та Ржищів. Там можна помилуватись мальовничою природою, насолодитись спокоєм та глибше пізнати історію нашої землі.

На Житомирщині можна поїхати на Коростишівські кар’єри. Це улюблена локація місцевих для пікніків, адже її оточують високі гранітні скелі та соснові ліси.

Традиційно популярним місцем для відпочинку залишається також Софіївський парк в Умані. Так, він розташований досить далеко від столиці, але ця місцина точно заслуговує твоєї уваги.

На території понад 170 га є де розгулятись та чим зайнятись.

Архітектура та середньовічні фортеці

Для короткотривалих турів ідеально підійдуть міста Кам’янець-Подільський, Хотин та Чернівці.

Саме там можна побачити архітектуру старої європи, а також середньовічні фортеці та палаци.

Крім того, порівняно з іншими регіонами України, ці місця є відносно безпечними. У туроператорів можна замовити, наприклад, триденні маршрути, куди входить проїзд, проживання в готелі та власне екскурсії.

Ціни стартують від 3 900 грн.

Карпати

Осінні Карпати — окремий вид задоволення. У цей час найбільше високогірне озеро України Синевир стає особливо романтичним та приваблює до своїх берегів закоханих з різних областей.

Чудовою ідеєю буде також поїздка на Закарпаття, у містечко Берегове. Там є унікальні термальні джерела, вода в яких нагрівається природним шляхом.

Сюди можна приїжджати протягом всього року, щоб прийняти цілющі ванни та подолати стрес.

Вартість турів загалом залежить від відстані до твого населеного пункту. Адже через суттєве підвищення цін на паливо зросла й собівартість подорожей.

Ціни на одноденні екскурсії стартують від 550-600 грн та доходять до 1 000 грн. Це залежить від того, що входить у цю суму: проїзд, екскурсії, обід, вхідні квитки тощо.

Плюсом для туристів під час війни стали невеликі екскурсійні групи. У подорож можна поїхати камерно навіть з десятьма людьми. Усе заради того, щоб і українці могли відпочити, і компанії працювали.

Та в будь-якому разі перед тим, як їхати в подорож, з’ясуй, чи безпечна ця місцевість та дорога до неї.

Серед перлин Закарпатської області можна відзначити місто з тисячолітньою історією. Читай, що подивитись в Ужгороді.

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