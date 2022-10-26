Птицы убегают от взрывов, а дельфины умирают от голода. От действий РФ массово гибнут животные

Пожар, уменьшение популяции краснокнижных птиц и массовая гибель дельфинов. Это последствия российской агрессии, с которыми столкнулся национальный природный парк Тузловские лиманы в Одесской области.

Он является самым большим парком Европы, расположенным на юге региона. До войны врагами нацпарка были браконьеры и засуха. В настоящее время российские ракеты и корабли.

Из-за постоянных обстрелов области россиянами, в первые месяцы войны на территории заповедника постоянно возникали пожары, уничтожая все живое.

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Сгоревшая степь или лес — это большая трагедия для дикой природы. Там живут многие насекомые, живут дикие птицы, мелкие млекопитающие, которые были уничтожены — говорит глава научно-исследовательского отдела нацпарка Тузловские Лиманы Иван Русев.

Но больше всего от российской агрессии пострадали черноморские дельфины — афалины, белобочки и азовки. Только на шести километрах побережья ученые обнаружили 44 мертвых животных.

Причиной массовой гибели является использование флотом РФ высокочастотного радиолокационного оборудования.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как война привела к экологической катастрофе в Одесской области.