Птахи тікають від вибухів, а дельфіни помирають від голоду. Від дій РФ масово гинуть тварини

Пожежі, зменшення популяції червонокнижних птахів та масова загибель дельфінів. Це наслідки російської агресії, з якими зіштовхнувся національний природний парк Тузлівські лимани на Одещині.

Він є найбільшим природним парком Європи, що розташований на півдні регіону. До війни ворогами нацпарку були браконьєри та посуха. Зараз російські ракети та кораблі.

Через постійні обстріли області росіянами в перші місяці війни на території заповідника постійно виникали пожежі, знищуючи все живе.

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Згорівший степ або ліс, це велика трагедія для дикої природи. Там мешкають багато комах, мешкають дикі птахи, дрібні ссавці, які були знищені — каже голова науково-дослідницького відділу нацпарку Тузлівські Лимани Іван Русєв.

Та найбільше від російської агресії постраждали чорноморські дельфіни — афаліни, білобочки та азовки. Тільки на шести кілометрах узбережжя науковці знайшли 44 мертві тварини.

Причиною масової загибелі є використання флотом РФ високочастотного радіолокаційного оснащення.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як війна призвела до екологічної катастрофи на Одещині.