Як російські кораблі вбивають дельфінів в акваторії Чорного моря. Розбираємо проблему з біологами

Третій місяць Україна героїчно дає відсіч рашистським загарбникам. Через величезне скупчення ворожих кораблів біля берегів Одеської області гинуть дельфіни.

Щодня на берег виносить десятки тіл ссавців та риб. Щоб з’ясувати причину, ми поспілкувалися з експертами-біологами.

Головною причиною загибелі морських жителів називають часте використання рашистськими бойовими кораблями військових гідролокаторів. Вони глушать косаток, а ті дезорієнтуються і в паніці викидаються на берег.

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У звичайних умовах ці тварини за допомогою ехо-сигналів можуть визначити, що є попереду — берег, скеля або риба, а в разі ураження слуху вони можуть цього не помітити, стають “сліпими”.

— Ми провели дослідження. Оглядом загиблих тварин було встановлено, що на дельфінах, яких винесло до берега, немає слідів сіток чи відрізаних хвостів, що дуже показово, коли дельфіни потрапляють у браконьєрські сітки та браконьєри їх викидають.

Російські варвари використовують військові гідролокатори, і це негативно впливає на тварин. Дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів рашистів. Це виводить із ладу орган слуху дельфінів.

Вони перестають добре сприймати ехо-сигнали. Ті, що втратили орієнтацію і “засліплені”, приголомшені та втрачають акустичний контроль над середовищем. Вони в паніці можуть викидатися на берег та гинуть.

Відповідно, дії військово-морського флоту варварів із застосуванням гідролокаторів зараз, у воєнний період, впливають на дельфінів і призводять їх до стресової ситуації або загибелі, — розповідає директор національного природного парку Тузловські лимани Іван Русєв.

Але випромінювання гідролокаторів є не єдиною причиною смерті морських тварин. Ворожі кораблі використовують артилерію, щоб “промацати” акваторію для виявлення протикорабельних мін. Тому часто обстрілюють морське дно.

— Є зафіксоване відео, зняте 23 березня в Одесі, коли відбувався такий масовий обстріл узбережжя району 411 батареї.

Там видно, що бронебійні снаряди великого калібру обстрілювали прибережну частину та море. Було видно снаряди, що розривалися, прямо в акваторії Чорного моря.

Якщо дельфіни перебувають за кілька сотень метрів або кілометрів, вони можуть отримувати травми, як осколкові поранення, так і пошкодження слуху від вибухової хвилі, — пояснює біолог Владислав Балінський.

Найбільше страждають зараз морські жителі біля острова Зміїний, де регулярно йдуть активні бойові дії в морі. Зокрема, там нещодавно потопили ворожий крейсер Москва.

Внаслідок розлиття нафтопродуктів виникли “заморні” процеси, що теж знижує функції розмноження багатьох видів риб.

Масові курсування суден, встановлення мінних загороджень і факти розлиття паливно-мастильних речовин, зокрема в результаті підбиття військової техніки, несприятливо впливають на екологію.

У цій північно-західній шельфовій частині мешкає багато популяцій різних риб. Від цього теж залежать популяції дельфінів, тому що цю частину називають “яслами” Чорного моря, — додає Балінський.

Військові дії на території України призводять до того, що навколишнє середовище нашої країни дуже страждає. Флорі та фауні завдається величезна шкода.

З ініціативи Міністерства екології багато громадських організацій зайнялися фіксацією таких злочинів проти природи. Щоб після перемоги можна було розрахувати збитки та надати їх для відшкодування Росії як країні-агресору.

— Щоб потім отримати відшкодування, тому що деякі фактори можна згладити, якщо мати відповідні фінанси. Досить важко компенсувати всі збитки, тому що дельфіни, по-перше, дуже соціалізовані тварини, і я думаю, на багато років ця війна вплине на поведінку зграй дельфінів.

Зокрема, вже можна говорити про те, що війна призводить не лише до зміни їхньої психології, а й до зміни їхніх імміграційних шляхів та звичок, а також до загибелі цілих популяцій, — зазначає Балінський.

Відповідно до правил ведення бойових дій, відповідальність за завдані збитки завжди несе країна-агресор. У нашому випадку це Росія.

Також у березні в Україні запустили сайт під назвою Росія заплатить, який збирає дані про зруйновані окупантами об’єкти — далі їх використовуватимуть у міжнародних судах проти Росії для відшкодування збитків.

За попередніми підрахунками, ця цифра вже перевалила за $1,5 трлн. Якщо ви чи ваші близькі постраждали від ведення бойових дій та втратили своє майно, можете залишити заявку на цьому сайті.

Тим часом Київ перетворюється на справжній рай для екологічного транспорту. Кияни пересідають на велосипеди. Читай, як на це повпливала паливна криза.