Интервью
Эксклюзив

Как российские корабли убивают дельфинов в акватории Черного моря. Разбираем проблему с биологами

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 19 мая 2022, 11:00
Вимирання дельфінів у Чорному морі - інтерв'ю з біологами 2022

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