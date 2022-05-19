Как российские корабли убивают дельфинов в акватории Черного моря. Разбираем проблему с биологами

Третий месяц Украина героически дает отпор рашистским захватчикам. Из-за огромного скопления вражеских кораблей у берегов Одесской области гибнут дельфины.

Каждый день на берег выносит десятки тел млекопитающих и рыб. Чтобы узнать причину, мы пообщались с экспертами-биологами.

Главной причиной гибели морских жителей называют частое использование рашистскими боевыми кораблями военных гидролокаторов. Они глушат косаток, а те дезориентируются и в панике выбрасываются на берег.

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В обычных условиях эти животные с помощью эхо-сигналов могут определить, что находится впереди — берег, скала или рыба, а в случае поражения слуха они могут этого не заметить, становятся “слепыми”.

— Мы провели исследование. Осмотром погибших животных было установлено, что на дельфинах, вынесенных на берег, нет следов сеток или отрезанных хвостов, что очень показательно, когда дельфины попадают в браконьерские сетки и браконьеры их выбрасывают.

Российские варвары используют военные гидролокаторы, и это отрицательно влияет на животных. Дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов рашистов. Это выводит из строя орган слуха дельфинов.

Они перестают хорошо воспринимать эхо-сигналы. Утратившие ориентацию, “ослепленные”, они ошеломлены и теряют акустический контроль над средой. Они в панике могут выбрасываться на берег и гибнут.

Таким образом действия военно-морского флота варваров с применением гидролокаторов сейчас, в военный период, влияют на дельфинов и приводят их к стрессовой ситуации или гибели, — рассказывает директор национального природного парка Тузловские лиманы Иван Русев.

Но излучение гидролокаторов не является единственной причиной смерти морских животных. Вражеские корабли используют артиллерию, чтобы “прощупать” акваторию для обнаружения противокорабельных мин. Поэтому часто обстреливают морское дно.

— Есть зафиксированное видео, снятое 23 марта в Одессе, когда происходили такие массовые обстрелы побережья района 411 батареи.

Там видно, что бронебойные снаряды большого калибра обстреливали прибрежную часть и море. Были видны разрывающиеся снаряды прямо в акватории Черного моря.

Если дельфины находятся в нескольких сотнях метров или километров, они могут получать травмы, как осколочные ранения, так и повреждения слуха от взрывной волны, — объясняет биолог Владислав Балинский.

Больше всего страдают сейчас морские жители у острова Змеиный, где регулярно идут активные боевые действия в море. В частности, там недавно потопили вражеский крейсер Москва.

В результате разлива нефтепродуктов возникли “заморные” процессы, что тоже снижает функции размножения многих видов рыб.

Массовые курсирования судов, установление минных заграждений и факты разлива горюче-смазочных веществ, в частности в результате подбития военной техники, неблагоприятно влияют на экологию.

В этой северо-западной шельфовой части обитает много популяций разных рыб. От этого тоже зависят популяции дельфинов, потому что эту часть называют “яслями” Черного моря, — добавляет Балинский.

Военные действия на территории Украины приводят к тому, что окружающая среда нашей страны очень страдает. Флоре и фауне наносится огромный вред.

По инициативе Министерства экологии многие общественные организации занялись фиксацией таких преступлений против природы. Чтобы после победы можно было рассчитать ущерб и предоставить его для возмещения России как стране-агрессору.

— Чтобы потом получить возмещение, потому что некоторые факторы можно сгладить, если есть соответствующие финансы. Весьма трудно компенсировать все убытки, потому что дельфины, во-первых, очень социализированные животные, и я думаю, на многие годы эта война повлияет на поведение стай дельфинов.

В частности, уже можно говорить о том, что война приводит не только к изменению их психологии, но и к изменению их иммиграционных путей и привычек, а также к гибели целых популяций, — отмечает Балинский.

Согласно правилам ведения боевых действий, ответственность за нанесенный ущерб всегда несет страна-агрессор. В нашем случае это Россия.

Также в марте в Украине запустили сайт под названием Россия заплатит, собирающий данные о разрушенных оккупантами объектах — дальше их будут использовать в международных судах против России для возмещения ущерба.

По предварительным подсчетам, эта цифра уже перевалила за $1,5 трлн. Если вы или ваши близкие пострадали от ведения боевых действий и потеряли свое имущество, можете оставить заявку на этом сайте.

Между тем, Киев превращается в настоящий рай для экологического транспорта. Киевляне пересаживаются на велосипеды. Читай, как на это повлиял кризис горючего.