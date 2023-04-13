Последствия будем ощущать десятки лет: как привлечь Россию к репарациям за экоцид в Украине

Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины почти на 2 трлн грн — и это лишь предварительные подсчеты, потому что война продолжается. Россияне намеренно уничтожают наши природные богатства: леса, степи, моря, животных и растения.

И хотя обычно к экологическим проблемам мы оставались безразличными, сейчас то, что творит оккупант, — это настоящий экоцид.

Его последствия мы ощущаем десятки лет. На загрязненной снарядами земле не сможем выращивать овощи, не будем пить отравленную воду после пожаров на нефтебазах, еще не скоро сможем погулять нашими лесами, потому что они — заминированы.

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За это все Россия должна понести наказание и компенсировать ущерб. Сегодня Украина расследует уже 104 преступления россиян против нашей окружающей среды.

Украинские прокуроры предполагают: экологические преступления будут рассматриваться на Международном спецтрибунале.

Что нужно сделать сейчас — правильно задокументировать эти преступления против окружающей среды. В настоящее время зафиксировано 2362 случая влияния войны на природу и ее жителей. Также подавать иски в суд могут и отдельные предприниматели, чье имущество уничтожили россияне.

В мире уже были случаи, когда страна-агрессор выплачивала ущерб другой стране: так было в Ираке и Никарагуа.

А как на наше здоровье оказывают влияние остатки российских снарядов на нашей земле, мы разбирали в нашем другом материале.

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