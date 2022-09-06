Химические реакции, которых мы не видим. Как на наше здоровье влияют остатки российских ракет

Война — это не только инфраструктурные разрушения и смерти среди населения. Ко всему прочему, война несет опасность людям и природе даже там, где активных боевых действий не было или где они были раньше. Данное явление называется экоцид — преступления, совершенные против природы.

Россия и ее войска создают экоцид нашей природе, непоправимо загрязняя водоемы и почву Украины. Это часто имеет длительный эффект — результатом могут стать даже изменения погоды, кислотные осадки.

Министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, эколог Алексей Василюк и экоактивист Александр Коваль рассказали о том, как война влияет на экологическую ситуацию в Украине и мире.

Как война влияет на здоровье украинцев?

Наиболее опасными для нашего здоровья, считает эколог Алексей Василюк, являются взрывы от боеприпасов. Во время и после взрыва происходят химические реакции — отсюда и кислотные дожди. То, что не успевает разорваться, остается прямо в воронках в виде серы или радиоактивных элементов.

Ситуация настолько серьезная, что люди в Киевской области, где еще этой весной шли активные боевые действия, сейчас сажая и собирая урожай, укорачивают себе жизнь.

Почва там просто фонит опасностью, похоже на то, как это может быть в зоне Чернобыля.

Сера входит в состав практически всех взрывоопасных предметов. Этот элемент навсегда остается в воздухе, а люди, вдыхая его, забивают альвеолы ​​своих лёгких, увеличивая вероятность онкологических заболеваний.

Мы говорим сейчас о вреде для здоровья обычных мирных жителей. Можем ли мы представить состояние здоровья наших защитников-военных сейчас и через несколько лет?

Как война влияет на экологическую ситуацию в Украине

Министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец говорит: при общении с коллегами из Европы он отмечает, что последствия войны катастрофические для всего европейского континента.

Ущерб от загрязнения воздуха в денежном эквиваленте уже достиг около 923 млрд грн; почв и земель — более 138 млрд. 40 украинских нефтебаз уничтожены в результате ракетных ударов, а из-за пожаров в атмосферу попало более 499 тыс. тонн токсичных веществ.

Руслан Стрелец приводит просто ужасающий пример: за 2021 год в атмосферу было выброшено около 2 тонн токсичных веществ. За полгода войны в Украине в 2022 году выбросы в атмосферу составляют 46 млн тонн.

Речь идет не только о загрязнении воздуха: Украина живет под постоянными ракетными обстрелами, а чтобы разминировать большую часть территории, понадобятся годы.

Пострадали от войны и леса Украины: из-за многих факторов (боевые действия, отсутствие достаточного количества специалистов по ГСЧС на опасных участках и засушливая погода) лесные массивы страны уже более 100 раз подвергались большим, сокрушительным пожарам.

Ущерб растительному миру и лесам составляет ориентировочно 183 млрд грн.

Какие экологические проблемы война еще принесет

По мнению экоактивиста Александра Коваля, самый большой вред нашей окружающей среде наносят ракеты: их топливо отравляет почву и воду, провоцирует химическое отравление.

Пожары не только приводят к выбросам в воздух и загрязнению атмосферы, но и уничтожают верхний плодородный слой нашей земли. В будущем такая почва не будет давать урожай.

Доступ к чистой питьевой воде сейчас также нарушен: в результате речь будет идти не только о загрязнении наших рек и распространении бактериальных инфекций, но и риске увеличения онкологических заболеваний у населения.

Ну и последнее — отходы войны: это неразорванные снаряды, их осколки, изуродованная и сожженная техника, строительные разрушения и части военной техники.

Проблема отходов войны усугубляется тем, что у нас и раньше были сложности с мусорными полигонами: уже сейчас люди вывозят мусорные отходы в леса или придорожные лесополосы.

Здесь не работает правило “война, поэтому не время”. Мы производим ущерб для собственной страны на миллионы тонн отходов.

Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Самая большая опасность — Запорожская АЭС, которая сейчас находится под оккупацией российских империалистов. О вреде от взрыва на ЗАЭС не только для Украины, но и всей Европы мы рассказывали тебе ранее.

Подписывайся на наш Telegram, чтобы не пропустить важные новости!