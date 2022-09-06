Химические реакции, которых мы не видим. Как на наше здоровье влияют остатки российских ракет

Война — это не только инфраструктурные разрушения и смерти среди населения. Ко всему прочему, война несет опасность людям и природе даже там, где активных боевых действий не было или где они были раньше. Данное явление называется экоцид — преступления, совершенные против природы.
Россия и ее войска создают экоцид нашей природе, непоправимо загрязняя водоемы и почву Украины. Это часто имеет длительный эффект — результатом могут стать даже изменения погоды, кислотные осадки.
Министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, эколог Алексей Василюк и экоактивист Александр Коваль рассказали о том, как война влияет на экологическую ситуацию в Украине и мире.
Наиболее опасными для нашего здоровья, считает эколог Алексей Василюк, являются взрывы от боеприпасов. Во время и после взрыва происходят химические реакции — отсюда и кислотные дожди. То, что не успевает разорваться, остается прямо в воронках в виде серы или радиоактивных элементов.
Ситуация настолько серьезная, что люди в Киевской области, где еще этой весной шли активные боевые действия, сейчас сажая и собирая урожай, укорачивают себе жизнь.
Почва там просто фонит опасностью, похоже на то, как это может быть в зоне Чернобыля.
Почва там просто фонит опасностью, похоже на то, как это может быть в зоне Чернобыля.
Сера входит в состав практически всех взрывоопасных предметов. Этот элемент навсегда остается в воздухе, а люди, вдыхая его, забивают альвеолы своих лёгких, увеличивая вероятность онкологических заболеваний.
Мы говорим сейчас о вреде для здоровья обычных мирных жителей. Можем ли мы представить состояние здоровья наших защитников-военных сейчас и через несколько лет?
Министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец говорит: при общении с коллегами из Европы он отмечает, что последствия войны катастрофические для всего европейского континента.
Ущерб от загрязнения воздуха в денежном эквиваленте уже достиг около 923 млрд грн; почв и земель — более 138 млрд. 40 украинских нефтебаз уничтожены в результате ракетных ударов, а из-за пожаров в атмосферу попало более 499 тыс. тонн токсичных веществ.
Ущерб от загрязнения воздуха в денежном эквиваленте уже достиг около 923 млрд грн; почв и земель — более 138 млрд. 40 украинских нефтебаз уничтожены в результате ракетных ударов, а из-за пожаров в атмосферу попало более 499 тыс. тонн токсичных веществ.
Руслан Стрелец приводит просто ужасающий пример: за 2021 год в атмосферу было выброшено около 2 тонн токсичных веществ. За полгода войны в Украине в 2022 году выбросы в атмосферу составляют 46 млн тонн.
Речь идет не только о загрязнении воздуха: Украина живет под постоянными ракетными обстрелами, а чтобы разминировать большую часть территории, понадобятся годы.
Пострадали от войны и леса Украины: из-за многих факторов (боевые действия, отсутствие достаточного количества специалистов по ГСЧС на опасных участках и засушливая погода) лесные массивы страны уже более 100 раз подвергались большим, сокрушительным пожарам.
Ущерб растительному миру и лесам составляет ориентировочно 183 млрд грн.
Unsplash
По мнению экоактивиста Александра Коваля, самый большой вред нашей окружающей среде наносят ракеты: их топливо отравляет почву и воду, провоцирует химическое отравление.
Пожары не только приводят к выбросам в воздух и загрязнению атмосферы, но и уничтожают верхний плодородный слой нашей земли. В будущем такая почва не будет давать урожай.
Доступ к чистой питьевой воде сейчас также нарушен: в результате речь будет идти не только о загрязнении наших рек и распространении бактериальных инфекций, но и риске увеличения онкологических заболеваний у населения.
Доступ к чистой питьевой воде сейчас также нарушен: в результате речь будет идти не только о загрязнении наших рек и распространении бактериальных инфекций, но и риске увеличения онкологических заболеваний у населения.
Ну и последнее — отходы войны: это неразорванные снаряды, их осколки, изуродованная и сожженная техника, строительные разрушения и части военной техники.
Проблема отходов войны усугубляется тем, что у нас и раньше были сложности с мусорными полигонами: уже сейчас люди вывозят мусорные отходы в леса или придорожные лесополосы.
Здесь не работает правило “война, поэтому не время”. Мы производим ущерб для собственной страны на миллионы тонн отходов.
Здесь не работает правило “война, поэтому не время”. Мы производим ущерб для собственной страны на миллионы тонн отходов.
Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Самая большая опасность — Запорожская АЭС, которая сейчас находится под оккупацией российских империалистов. О вреде от взрыва на ЗАЭС не только для Украины, но и всей Европы мы рассказывали тебе ранее.
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