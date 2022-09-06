Хімічні реакції, яких ми не бачимо. Як на наше здоров’я впливають залишки російських ракет

Війна — це не лише інфраструктурні руйнації та смерті серед населення. На додачу війна несе небезпеку людям та природі навіть там, де активних бойових дій не було чи де вони були раніше. Таке явище називається екоцид — злочини, скоєні проти природи.

Росія та її війська створює екоцид нашій природі, непоправно забруднюючи водойми та ґрунти України. Це часто має довготривалий ефект — наслідками можуть стати навіть зміна погоди, кислотні опади тощо.

Міністр захисту навколишнього середовища Руслан Стрілець, еколог Олексій Василюк та екоактивіст Олександр Коваль розповіли про те, як війна впливає на екологічну ситуацію в Україні та світі.

Як війна впливає на здоров’я українців

Найнебезпечнішими для нашого здоров’я, вважає еколог Олексій Василюк, є вибухи від боєприпасів. Під час та після вибуху відбуваються хімічні реакції — звідси й кислотні дощі. Те, що не встигає розірватися, залишається прямо у вирвах сіркою чи радіоактивними елементами.

Ситуація настільки серйозна, що люди на Київщині, де ще цієї весни точилися активні бойові дії, зараз садять та збирають урожаї — вкорочують собі життя.

Ґрунти там просто фонять небезпекою, схоже до того, як це може бути в зоні Чорнобиля.

Сірка входить до складу практично всіх вибухонебезпечних предметів. Цей елемент назавжди залишається в повітрі, а люди, вдихаючи його, забивають альвеоли своїх легень, збільшуючи ймовірність онкологічних захворювань.

Ми говоримо зараз про шкоду для здоров’я звичайних мирних жителів, та чи можемо уявити стан здоров’я наших захисників-військових за декілька років?

Як війна впливає на екологічну ситуацію в Україні

Міністр захисту навколишнього середовища Руслан Стрілець розповідає: спілкуючись із колегами з Європи, він наголошує на катастрофічній шкоді від війни для усього європейського континенту.

Шкода від забруднення повітря в грошовому евіваленті вже досягла близько 923 млрд грн; ґрунтів і земель — понад 138 млрд.

— 40 українських нафтобаз знищено внаслідок ракетних ударів, а через пожежі в атмосферу потрапило понад 499 тис. тонн токсичних речовин.

Руслан Стрілець наводить приклад, який просто жахає: за 2021 рік в атмосферу викинули близько 2 тонн токсичних речовин. За півроку війни в Україні у 2022 році викиди в атмосферу становлять 46 млн тонн.

Йдеться не лише про забруднення повітря: Україна живе під постійними ракетними обстрілами, а велика частина території зараз та надалі потребуватиме років для розмінування.

Постраждали від війни й ліси України: через багато факторів (бойові дії, відсутність достатньої кількості фахівців з ДСНС на небезпечних ділянках й посушлива погода) лісові масиви країни уже більш як 100 разів зазнавали великих, нищівних пожеж.

Збитки рослинному світу та лісам становлять орієнтовно 183 млрд грн.

Які екологічні проблеми війна ще принесе

На думку екоактивіста Олександра Коваля, найгіршої шкоди довкіллю завдають ракети: їхнє паливо отруює ґрунт та воду, провокує хімічне отруєння навколишнього середовища.

Пожежі не лише спричиняють викиди в повітря та забруднення атмосфери, а й знищують верхній, родючий шар нашої землі. У майбутньому такі ґрунти не даватимуть врожаю.

Доступ до чистої питної води зараз також порушено: як наслідок, можливі не лише забруднення наших річок та поширення бактеріальних інфекцій, а й ризик збільшення онкологічних захворювань у населення.

Ну й останнє — відходи війни: це нерозірвані снаряди, їхні уламки, понівечена та спалена техніка, будівельні руйнації та частки військової техніки.

Проблема відходів війни ускладнюється й тим, що у нас і раніше були складнощі зі сміттєвими полігонами: уже зараз люди вивозять сміттєві відходи у ліси чи придорожні лісосмуги.

Тут не працює правило “війна, тож не на часі”. Ми робимо збитки для власної країни на мільйони тонн відходів.

Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Найбільша небезпека — Запорізька АЕС, яка зараз перебуває під окупацією російських імперіалістів. Про шкоду від вибуху на ЗАЕС не лише для України, а й для всієї Європи ми розповідали тобі раніше.

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