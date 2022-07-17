Ціна війни: десять фактів того, що агресія Росії проти України шкодить світовій економіці

Не секрет, що повномасштабна війна Росії проти України насправді перетворилася у протистояння двох світів: світу демократії, честі й добра зі світом, у якому досі живе Росія. Проте чи задумували ми, якої насправді шкоди завдала агресія Росії усьому світу — не лише українцям?

Адже початок великої війни в Україні перешкодив процесу відновленню світової економіки після ковідної пандемії та поверненню до темпів попереднього зростання добробуту.

Втрачені можливості оцінюються у не менш як 1 трлн доларів лише цього року.

За даними Світового банку та Організації економічного співробітництва та розвитку, які переглянули свої попередні, довоєнні прогнози стосовно часу виходу із постковідної кризи, про швидке відновлення можна забути. До того ж цілком реальними є ризики повторного повернення у стан кризи.

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Кому чекати на погіршення?

За прогнозами експертів, погіршень варто чекати усім, але більше за інших постраждають бідніші країни. Про загальновідому причину такого стрімкого погіршення ситуації навколо світової економіки та загального рівня життя пишуть й економісти ОЕСР.

Російське вторгнення в Україну принесло втрати глобальній економіці, дестабілізувало ринки енергоносіїв, загострило нестачу харчів та бідність у багатьох країнах, що розвиваються.

Факт №1: можливий рекорд періоду рецесії

Війна, а також безперервний карантин у Китаї через Covid-19, рекордна інфляція у розвинених країнах гальмують зростання світового добробуту. Світова економіка, як і історія, є циклічною: за спадом завжди йде підйом і навпаки. З часів Другої світової війни світ пережив близько пів десятка рецесій, включно із ковідною кризою у 2020 році.

Та ще ніколи відновлення після спаду не припинялося так швидко, як зараз — і якщо дійде до рецесії, світова економіка зафіксує новий рекорд: вперше за 80 років світ зустрінеться із таким коротким періодом відновлення зростання перед новим падінням.

Факт №2: небагаті країни постраждають більше

Це цілком логічний розвиток подій, адже у бідніших країн менші запаси та менші капітали, а отже — їхня спроможність пережити погані часи стрімко падатиме ледь не щодня.

Якщо врахувати, що такі країни були зморені ковідною кризою, то криза від війни в Україні вдарить по їхній економіці та загальному рівню добробуту із подвійною силою.

Особливу стурбованість викликає припинення експорту пшениці із Росії та України, що може призвести до масштабного дефіциту їжі в країнах, що розвиваються. Їм загрожує не лише економічна криза, але й гуманітарна катастрофа, бідність та голод, — пишуть економісти ОЕСР.

Факт №3: під ударом буде й Україна

Ніде правди діти, Україна зазнає головного, найсильнішого удару. Але також на ринг зі світовими проблемами потрапляють Росія, Білорусь, Молдова, Киргизстан та Таджикистан. Все тому, що ці країни найповільніше з усім відновлювалися після ковідної кризи.

Світовий банк, який ще у січні очікував зростання економіки на 3% зараз пише: Російське вторгнення розвернуло відновлення доковідних темпів зростання економіки назад, і у 2022 році економіка регіону скоротиться приблизно на 3%.

За розрахунками Світового банку, ВВП України скоротиться на 45% у 2022 році, а про відновлення говорити доведеться ще не скоро.

Таке погіршення ситуацій годі й пояснювати: брак людських ресурсів, знищені інфраструктура та підприємства, випалені чи викрадені врожаї сільського господарства.

У Росії ж передбачається падіння ВВП на 9%, але навіть наступного року не повернеться до зростання. Якщо ще й згадати про нафтового ембарго та скорочення доходів, споживання, інвестицій та імпорту, то ВВП зменшиться ще на 2%.

Факт №4: українським біженцям насправді не дуже раді

Тому що ті обійдуться Європі лише цього року у 26 мільярдів євро. Ця сума йде на розміщення, утримання біженців, а також на їхнє медичне та освітнє забезпечення.

Війна в Україні призвела до міграції населення історичного масштабу, якого не бачили з часів Другої світової. Кількість біженців із Сирії сягнуло 3 млн після двох років конфлікту, тоді як із України стільки ж виїхали за перші три тижні.

Наразі Європа прийняла у себе понад 5 мільйонів біженців з України.

Факт №5: біженцям не дуже раді, але якщо ті підуть працювати, то…

Після пандемії Європа зіткнулася із нестачею робочої сили. Тепер ЄС може “закрити ці діри” українськими біженцями, які залишилися у чужих країнах без роботи та грошей.

Попри війну, саме у 2022-23 роках прогнозується нормалізація світового ринку праці — з допомогою залучення біженців, ясна річ.

Факт №6: через війну ціна на паливо зросла у всій Європі

Це зрозуміло, але нам варто ще раз вдатися у детальний розбір цього питання. Через санкції проти Росії й енергетичного шантажу з боку тієї ж Росії, світовий ринок нафти підріс майже у 4,5 раза у номінальному обчисленні. І це у порівнянні з депресивними цінами часів ковідної кризи.

Такого різкого стрибка світ не знав від часів найбільшої нафтової кризи 1970-х.

Ціни на вугілля наближаються до пікових, як у 2008 році, а нафта ще навіть близько не досягла того найгіршого показника у ціні, який прогнозують експерти.

Математика доволі проста: раніше Росія вирішувала до 40% європейських потреб у газі, під час ковіду у 2021 році ця частка скоротилася до 35%, а зараз вона опустилася нижче за 25%.

Факт №7: під ударом 4% світової торгівлі

Санкції обмежили обіг не лише нафти та газу, а й іншої маси товарів. За підрахунками експертів ОЕСР, санкційні обмеження для кредиторів, страховиків та перевізників поставили під удар приблизно 3% торгівлі.

Під найбільший удар потрапили метали, продукти нафтоперероблювання та харчі.

Факт №8: зміцнення долара загрожує бідним країнам

Долар зараз зміцнився, і це майже напряму пов’язано із підвищенням кредитних ставок у США. Ще одна причина — послабленням євро.

Що саме мається на увазі?

Експерти пояснюють: подорожчання позик у валюті тягне за собою фінансову стабільність для багатьох країн, що розвиваються. Кредитні ставки в доларах, які зараз зростають, збільшують їхні витрати на рефінансування зовнішнього боргу. Таким чином вони також зменшують бажання інвесторів давати їм в борг при більш привабливих умовах надійних західних позичальників.

Частка номінованого у валюті держборгу залишається на високому рівні 50-70% в Туреччині, Болгарії, Румунії та Аргентині. Якщо відтік капіталу із країн, що розвиваються, посилиться, то подальша девальвація різко збільшить їхнє боргове навантаження, — пишуть економісти ОЕСР.

Експерти наводять як приклад дефолти у Лівані та Шрі-Ланці.

Факт №9: війна затерла в пам’яті екологічну проблему

Останніми роками Захід марив Зеленою перебудовою — світом без шкоди для матінки-природи. Така концепція спиралася, на жаль, на російський “чистий” газ, замість “брудних” нафти та вугілля. А тепер газ Росії забруднився кров’ю українців, тож і Зелена перебудова відкладається на невизначений термін.

Тепер американський і катарський газ, а то й польське чи німецьке вугілля, виявилися кращими за російське паливо.

Факт №10: ніхто не знає, скільки триватиме війна, а санкції вбивають економіку світу

Експерти вважають, що війна триватиме не менше ніж рік, а санкції проти Росії та Білорусі триватимуть принаймні весь період, який буде вестися війна.

І Світовий банк, і ОЕСР вважають:

європейське ембарго на російські нафту та вугілля будуть чинними;

ціни на сировину та метали припинять зростання, але залишатимуться високими;

світова торгівля і надалі буде у пригніченому стані через проблеми із логістикою;

кредитні ставки у всьому світі й надалі зростатимуть.

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