Північний потік на ремонті чи прямий шантаж? Розповідаємо, чи припинить Росія постачати газ до Європи

Росія припинила постачання газу в Європу Північним потоком. Основна причина, принаймні офіційно, — планові ремонтні роботи. Через можливу енергетичну кризу вперше за 20 років долар зрівнявся з євро, зміцнивши свої позиції.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про зупинку Північного потоку та тривожні кроки партнерів.

За його словами, Північний потік щороку проводить планові ремонтні роботи у цей період. А цього року вони збіглися з цілою низкою певних дій з обмеження постачання газу в Європу.

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— Ці достатньо жорсткі обмеження є значно нижчими, ніж законтрактовані обсяги, які Газпром мав би постачати до Європи. Тож утворилася ситуація, коли, з одного боку, ціни на газ швидко зросли, а з іншого, — в Європі виникла певна паніка.

Навіть ті компанії, які погоджувалися на жорсткі умови Росії, недоотримують газ у значній кількості, — сказав Харченко.

Тож, за словами Олександра, Росія прикривається технічними роботами трубопроводу, щоб створити тиск і знайти якусь лазівку в санкціях. РФ хоче знайти шлях, щоб ЄС та G7 відступили від накладених санкцій.

Через тиск Німеччина Канада все-таки повернула потрібну турбіну для відновлення роботи Північного потоку-1. Проте експерт вважає, що навіть після встановлення турбіни обсяги постачання газу від Росії не збільшаться.

— Повернення турбіни є негативним сигналом для України. Нам треба на санкційному фронті терміново мобілізувати усі сили, щоб більше жодних поступок і кроків назустріч Росії, особливо в ситуації прямого шантажу, не відбувалося, — зауважив Харченко.

Проте експерт вважає, що незалежно від того, чи дійде турбіна, чи ні, переривання постачання газу Росією все-таки буде. Деякі країни Європи вже до цього готуються.

Своїми жорсткими діями Росія втрачає союзників не тільки в Європі. Раніше ми розповідали, чому Казахстан експортуватиме нафту в обхід РФ.

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