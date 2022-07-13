Світ

Північний потік на ремонті чи прямий шантаж? Розповідаємо, чи припинить Росія постачати газ до Європи

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Липня 2022, 15:00

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Північний потік на ремонті

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