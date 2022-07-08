Світ

Токаєв остаточно посварився з Путіним? Чому Казахстан експортуватиме нафту в обхід РФ

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 08 Липня 2022, 15:30

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