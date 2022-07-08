Токаєв остаточно посварився з Путіним? Чому Казахстан експортуватиме нафту в обхід РФ

Казахстан експортуватиме нафту в обхід Росії. Принаймні тимчасово.

Казахський президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про переспрямування маршрутів постачання після того, як російський суд зобов’язав Каспійський трубопровідний консорціум на місяць призупинити діяльність.

Начебто через виявлені Роскомнаглядом порушення технічного стану та екологічності.

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Аналітики ж вважають, що Кремль просто мстить за недостатню публічну підтримку Путіна казахською владою.

Через Каспійський трубопровід казахи транспортували видобуток з найбільшого їхнього родовища Тенгіз через Росію до Чорного моря. Власну морську інфраструктуру не розвивали.

Тепер, оцінивши загрози, уряд Казахстану оголосив удосконалення портової інфраструктури на Каспійському морі своїм “стратегічним завданням”.

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