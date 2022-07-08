Мир

Токаев окончательно поссорился с Путиным? Почему Казахстан будет экспортировать нефть в обход РФ

Вероника Фёдорова, видеоредактор 08 июля 2022, 15:30

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