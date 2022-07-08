Токаев окончательно поссорился с Путиным? Почему Казахстан будет экспортировать нефть в обход РФ

Казахстан будет экспортировать нефть в обход России. По крайней мере, временно.

Казахский президент Касим-Жомарт Токаев подписал указ о перенаправлении маршрутов поставок после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум на месяц приостановить деятельность.

Вроде бы из-за выявленных Роскомнадзором нарушений технического состояния и экологичности.

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Аналитики же считают, что Кремль просто мстит за недостаточную публичную поддержку Путина казахскими властями.

Через Каспийский трубопровод казахи транспортировали добычу из крупнейшего их месторождения Тенгиз через Россию до Черного моря. Собственную морскую инфраструктуру не развивали.

Теперь, оценив угрозы, правительство Казахстана объявило усовершенствование портовой инфраструктуры на Каспийском море своей “стратегической задачей”.

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