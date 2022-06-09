Перевоспитать русских (не) реально? Историк о параллели с послевоенной Германией и возможности распада РФ

В истории мира было немало войн, однако последними самыми масштабными были Первая и Вторая мировая война.

Обе начала и проиграла Германия, но это не помешало ей менее чем за 100 лет отстроиться и превратиться в мирового экономического лидера.

Россия за последние 20 лет неоднократно начинала вооруженные конфликты и войны. Победила ли хоть в одном частном случае — сказать сложно. В последнее десятилетие Российская Федерация дважды нападала на Украину.

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Однако все свидетельствует о том, что Россия развязала войну, к которой была не готова.

Российской армии тяжело противостоять украинской. РФ терпит значительные потери, даже расконсервирует танки Второй мировой войны. Россия проигрывает также на экономическом и дипломатическом фронте. Ведь многие страны мира вводят санкции на российские газ, нефть, банки и т.д. Поэтому все идет к тому, что у России большие шансы проиграть эту войну.

Почему же тогда россияне, несмотря на поражения на всех фронтах, живут величием своей страны? Почему среди них популярен лозунг “можем повторить”, когда весь мир не хочет войны? Как можно остановить агрессию страны и перевоспитать ее граждан?

Об этом Вікна поговорили с кандидатом исторических наук Иваном Дерейко. Он помог нам сравнить опыт послевоенной Германии и спрогнозировать, что ждет Россию после фиаско на фронте.

Почему мир дал Германии шанс после Второй мировой

Чтобы понять, почему России лучше признать поражение, следует рассмотреть опыт Германии после Второй мировой войны. Кандидат исторических наук рассказывает, как страну спасло поражение.

Когда Германия проиграла Первую мировую войну, мир не отвернулся от нее, а на страну были наложены санкции. Немецкие власти пропагандировали идею о том, что армию страны предали. И если бы не измена, то победа была бы за немцами.

Поэтому они нашли нового предводителя и со временем начали уже более кровопролитную Вторую мировую войну. И даже после полного поражения в этой войне, не только экономического, Германия буквально восстала из пепла.

Страны-победители осознали свою ошибку после первой войны и организовали экономическую помощь для Европы и Германии в частности.

Страна смогла отстроиться в условиях полной оккупации.

— Опыт Германии здесь интересен, но малореален, потому что он состоялся в формате создания подвластных зон. Одна зона была под властью США, Британии и Франции и превратилась в демократическую федеральную, которую мы знаем сейчас как ФРГ. Соответственно, в советской зоне оккупации была создана зона по образцу советской — ГДР.

Это означает механическую оккупацию всей местности и разделение по оккупационным зонам. Я не представляю, при каких условиях можно оккупировать ядерное государство, — отмечает историк.

Перевоспитание Германии

После Первой мировой войны вся Германия была наказана путем наложения санкций, следовательно, после Второй мировой странами-победителями была выбрана другая стратегия. Эта тактика предусматривала прямое наказание людей, которые напрямую несли ответственность за военные преступления. Был создан Нюрнбергский трибунал.

Также в Германии проводилась денацификация.

Фактически силой была насаждена демократия, не было возможности ее сместить или преодолеть. Стало невозможно правление одной партии, которое было во времена Гитлера.

— Однако перевоспитывать Германию все равно было сложно. Страна избавилась от имперских реминисценций и настроений только в 60-70 годы. Ведь это произошло только с помощью широкой пропаганды, нюрнбергского трибунала, после появления новых поколений, не воспитанных на имперских началах.

Западные страны ослабили имперские настроения среди населения. Поэтому немцы привыкли жить в мире, относительном достатке и не испытывали нужды в восстановлении имперского величия.

В России же — все наоборот

По словам историка, в то время как Германия привыкала к демократии, в России произошла узурпация власти. При Ельцине была создана суперпрезидентская республика. А потом Путин продолжил “нагребать” полномочия и властные функции.

— В России сейчас, фактически, как в нацистской Германии, одна партия. Правит Единая Россия, поддерживающая все идеи Путина, даже вторжение в чужую страну.

Возможен ли распад России

Распад России является очень желанной ситуацией для Украины и всего мира. Ведь у России очень много ресурсов в национальных окраинах, за счет которых она фактически живет.

— В 1956 году царило такое представление: если отстранить от власти большевиков, то все станет хорошо. Россия перестанет угрожать всему миру и махать ядерной булавой. Однако Степан Бандера писал, что такого не будет.

Даже если в России сменится власть с “красной” на “белую” или любую другую, но Россия останется существовать в формате империи, когда есть огромная территория, ресурсы и подвластные народы, то она и дальше будет угрожать всем соседям, — говорит Иван Дерейко.

Если так подумать, то самый ярый враг российской пропаганды, Степан Бандера, еще тогда предсказал нынешнюю ситуацию.

— Как показывает исторический опыт, распад России и лишение ее наступательного потенциала — единственный способ избежать угрозы возобновления российского империализма в будущем. Но единственный вопрос — как это сделать? — задумывается историк.

Он размышляет, что реалистичным вариантом был бы распад империи таким путём, который произошел в 1991 году во время распада СССР.

Тогда национальные элиты решили, что для сохранения своего положения им выгоднее отделиться. В таком случе они будут стабильнее и сохранят свои властные полномочия.

Национальные элиты нынешней РФ должны прийти к тому же заключению: что находится в составе РФ для них опасно. Нужно отделяться, чтобы спасти свои ресурсы, свою власть, в конце концов свою нацию. Ведь больше всего солдат в Украине погибает из национальных окраин России.

— Если они на это способны, тогда сценарий распада России на несколько территорий будет реальным и желанным. Сейчас это иногда проявляется, но на уровне оппозиционных деятелей, — говорит историк.

Также есть очень большие надежды на денацификацию России по германскому образцу.

В первую очередь — демилитаризация: стране на длительное время запрещается иметь армию либо же армия сводится к силам самообороны.

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Можно ли денацифицировать и демилитаризировать Россию дистанционно

Однако кандидат исторических наук неоднократно отмечал, что все изменения в Германии происходили благодаря полной оккупации и влиянию западных стран. Россию же вряд ли удастся оккупировать, как же тогда можно денацифицировать и демилитаризировать РФ?

В истории есть пример Сербии, которую вынудили выдать Слободана Милошевича и других генералов, причастных к геноциду боснийцев в результате Боснийской войны (1992–1995 гг.).

Страна военными и политическими средствами и благодаря смене элит становится больше заинтересована в сотрудничестве с внешним миром, чем в дальнейшей эскалации, которая приносит ей очевидный вред. Поэтому, грубо говоря, местные жители выдают тех, кто виноват в предыдущих войнах.

— Сербы выдали Милошевича и Караджича и кучу генералов на трибунал. Такой эпизод уже был в истории, это теоретически возможно, если произойдет ротация элит в России, — отмечает Иван Дерейко.

Украина тоже надеется на трибунал для российских военных преступников. Мы уже собираем доказательства преступлений, которые российские военные совершают в Украине. Уже есть первый заключенный российский военный преступник.

Можно ли перевоспитать русский народ и изменить его мнение

— Если Россия сохранится в имперском формате, это будет самоповторяющаяся, самовосстанавливающаяся система, она снова захочет вернуть могущество через годы. Я вижу здесь единственный вариант — изменение концепции построения российской государственности. Она должна перестать видеть себя империей. В этой концепции “не империи” должно вырасти два – три поколения, — говорит Иван Дерейко.

По словам историка, Россию нужно вернуть к Московии, то есть у нее не должно быть ресурса для возобновления агрессии.

Как можно объяснить россиянам, что лозунг “можем повторить” неправильный

— Как показывает опыт Второй мировой войны, лучше всего это объясняет поражение и сапог чужого солдата на твоей земле.

Если страна не терпит военного поражения, последствия которого увидит каждый, то снова будет грезить величием. Как это случилось с Германией после Первой мировой войны.

Экономические проблемы в этом не помогут. Показательно, чтобы максимальное количество россиян увидели, что война приводит не к победам, а к поражению и большому количеству смертей, по крайней мере, таков исторический опыт, — объясняет эксперт.

Мы можем надеяться, что национальные элиты в РФ захотят отделиться и стать независимыми, в России изменится верхушка власти, которая захочет жить по демократическим канонам. В такой среде должно вырасти не одно поколение россиян. Только тогда Россия может измениться.

Несмотря на колоссальную поддержку мировых лидеров Украины, есть страны, которые до сих пор верят российской пропаганде. Ранее мы рассказывали, как Россия влияет на мир.

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