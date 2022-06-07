У России много агентов влияния: почему некоторые страны до сих пор верят пропаганде РФ

В Украине уже более трех месяцев идет война. Несмотря на значительную поддержку разных стран, есть те, кто не спешит нам помогать и имеет пророссийские настроения.

Исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов рассказал, как российские агенты в Европе и не только до сих пор влияют на мир.

Об информационной войне

— Мы побеждаем в информационной войне, но надо понимать, насколько велика эта информационная война.

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По его словам, на украинской территории российская пропаганда не имеет влияния, а по отношению к миру все не так однозначно.

— В цивилизованных странах, где есть демократия, победа (в информационной войне — ред.) также на нашей стороне. В странах Азии, Африки, Южной Америки ситуация более сложная.

По словам Шаповалова, работники Центра противодействия дезинформации отмечают, что эти страны до сих пор неохотно принимают чью-либо сторону в войне России с Украиной. Даже вопреки тому, что европейские лидеры призвали их не верить российской пропаганде.

Эта война повлияла на продовольственный кризис, который коснется африканских стран. Но даже несмотря на это их лидеры не приняли чью-либо сторону, а пытаются решить вопрос продовольственного кризиса самостоятельно.

О коммуникационной политике

Украина рассказывает о своем героизме в войне, который волнует страны Европы. Однако страны Южной Америки и Африки больше волнует продовольственный кризис.

Россия пользуется этим и в своей пропаганде говорит, что именно из-за Украины может не хватить зерна вышеупомянутым странам.

— Можем ли мы быстро изменить коммуникационную политику? Это тяжело, ведь у России много агентов влияния в арабском мире, — говорит Шаповалов.

По его словам, многие арабские и азиатские журналисты, работающие в Украине, ищут информацию на родном языке. Следовательно, часто попадают в ловушки, устроенные российскими агентами влияния, ведь многие дипломаты РФ хорошо знают арабские и азиатские языки.

— Правда все равно найдет выход, но трудно сказать, будет ли это быстро. Однако времени все меньше и до сбора урожая не так много ждать, — отмечает эксперт.

О пропаганде в РФ

Шестой пакет санкций от ЕС установил ограничения против трех российских каналов, распространяющих пропаганду. Андрей Шаповалов считает, что уровень пропаганды в РФ действительно снизился.

Но стоит помнить, что у России много агентов влияния в разных странах: бывшие лидеры мнений, бывшие военные эксперты и т.д. Российские власти много лет выстраивали им образ экспертов, поэтому доверие к ним может оставаться.

Пророссийские настроения есть не только у стран Азии, Африки и Южной Америки. В Европе также есть те, кто притворяется нашим другом. Ранее мы рассказывали, как страны мира поддерживают Украину во время войны.