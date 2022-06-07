Росія має багато агентів впливу: чому деякі країни досі вірять пропаганді РФ

В Україні вже понад три місяці триває війна. Попри значну підтримку різних країн, є ті, що не поспішають нам допомагати та мають проросійські настрої.

Виконувач обов’язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Шаповалов розповів, як російські агенти в Європі та не тільки досі впливають на світ.

Про інформаційну війну

— Ми перемагаємо в інформаційній війні, але треба розуміти, наскільки велика ця інформаційна війна.

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За його словами, на українській території російська пропаганда не має впливу, а стосовно світу все не так однозначно.

— У цивілізованих країнах, де є стала демократія, перемога (в інформаційній війні — ред.) також на нашому боці. В країнах Азії, Африки, Південної Америки ситуація складніша.

За словами Шаповалова, працівники Центру протидії дезінформації зауважують, що ці країни досі неохоче приймають чиюсь сторону у війні Росії з Україною. Навіть всупереч тому, що європейські лідери закликали їх не вірити російській пропаганді.

Ця війна вплинула на продовольчу кризу, яка торкнеться африканських країн. Але навіть попри це їхні лідери не прийняли чиюсь сторону, а намагаються розв’язати питання продовольчої кризи самостійно.

Про комунікаційну політику

Україна розповідає про свій героїзм у війні, який хвилює країни Європи. Проте країни Південної Америки та Африки більше хвилює продовольча криза.

Росія цим користується та у своїй пропаганді каже, що саме через Україну може не вистачити зерна вищезгаданим країнам.

— Чи можемо ми швидко змінити комунікаційну політику? Це важко, адже Росія має багато агентів впливу в арабському світі, — каже Шаповалов.

За його словами, багато арабських та азійських журналістів, що працюють в Україні, шукають інформацію рідною мовою. Відтак часто потрапляють у пастки, влаштовані російськими агентами впливу, адже багато дипломатів РФ добре знають арабські та азійські мови.

— Правда все одно знайде вихід, але важко сказати, чи буде це швидко. Проте часу все менше й до збору врожаю не так багато чекати, — наголошує експерт.

Про пропаганду у РФ

Шостий пакет санкцій від ЄС встановив обмеження проти трьох російських каналів, що поширюють пропаганду. Тож Андрій Шаповалов вважає, що рівень пропаганди у РФ дійсно знизився.

Але варто пам’ятати, що Росія має багато агентів пливу в різних країнах: колишні лідери думок, колишні військові експерти тощо. Російська влада багато років вибудовувала їм образ експертів, тож довіра до них може лишатися.

Проросійські настрої мають не тільки країни Азії, Африки та Південної Америки. В Європі також є ті, хто вдає наших друзів. Раніше ми розповідали, як країни світу підтримують Україну під час війни.