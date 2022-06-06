Хто справжній, а хто вдаваний друг? Як країни світу реагують на війну в Україні

Війна змінила не тільки нас, вона змінила світ. Повномасштабний наступ Росії змусив західні країни згуртуватися і діяти рішучіше.

Розв’язана Росією війна проти України згуртувала західний світ та змусила ухвалювати надважливі рішення у вкрай стислі терміни. А ще — чітко визначити, на чиєму вони боці.

На Європейському континенті з’явилися нові лідери — Берлін та Париж втратили репутацію через потурання Москві.

Зараз також дивляться

Натомість уряди Британії й традиційно нейтральних Швейцарії, Швеції та Фінляндії швидко відреагували на путінську агресію.

Напад на Україну спричинив глобальну кризу, яку відчувають усі регіони планети. Вона тривимірна й стосується продовольства, енергетики та фінансів. Москва фактично окупувала Чорне море, й Україна не може вивезти через свої порти харчі. Північна Африка та Близький Схід потерпають від браку олії, зерна та борошна.

Країни поступово відмовляються від російської нафти та газу, хоча для їхніх громадян ціна на пальне зростає — така ціна підтримки України. Проте Німеччина й Австрія занадто залежні від російського палива. Тепер вони відкладають перехід на зелену електрику. Нині головне — втримати енергетичний баланс.

Угорщина відверто підіграє Кремлю у битві за енергоресурси, але це Путіна не рятує. Росія зазнає збитків через втрати європейського ринку.

Але, якщо не зупинити Росію, то будь-який успіх країни-агресора буде сприйнятий, як заохочення до силових дій з боку інших країн, наприклад, Китаю щодо Тайваню.

Проте загроза чатує на Україну і з північного флангу. Так, сусідня Білорусь почала проводити навчання біля українських кордонів. Раніше ми розповідали, чи є загроза прямого наступу військ Білорусі.