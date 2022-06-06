Мир

Кто настоящий, а кто мнимый друг? Как страны мира реагируют на войну в Украине

Андрей Гетьман, Журналист программы Факты ICTV 06 июня 2022, 20:00

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