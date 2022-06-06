Кто настоящий, а кто мнимый друг? Как страны мира реагируют на войну в Украине

Война изменила не только нас, она изменила мир. Полномасштабное вторжение России заставило западные страны сплотиться и действовать более решительно.

Развязанная Россией война против Украины сплотила западный мир и заставила принимать сверхважные решения в очень сжатые сроки. А еще — четко определить, на чьей они стороне.

На Европейском континенте появились новые лидеры — Берлин и Париж потеряли репутацию из-за потакания Москве. Правительства Британии и традиционно нейтральных Швейцарии, Швеции и Финляндии быстро отреагировали на путинскую агрессию.

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Нападение на Украину привело к глобальному кризису, который ощущают все регионы планеты, он трехмерный и касается продовольствия, энергетики и финансов. Москва фактически оккупировала Черное море, и Украина не может вывезти через свои порты продовольствие. Северная Африка и Ближний Восток страдают от нехватки подсолнечного масла, зерна и муки.

Страны постепенно отказываются от российской нефти и газа, хотя для их граждан цена на горючее только растет — такая цена поддержки Украины. Однако Германия и Австрия слишком зависимы от российского топлива. Теперь они откладывают переход на зеленую энергетику. Сейчас главное — удержать энергетический баланс.

Венгрия откровенно подыгрывает Кремлю в битве за энергоресурсы, но это Путина не спасает. Россия несет убытки из-за потери европейского рынка.

Но, если не остановить Россию, то любой успех страны-агрессора будет воспринят, как поощрение силовых действий со стороны других стран, например, Китая по отношению к Тайваню.

Однако угроза подстерегает Украину и с северного фланга. Соседняя Беларусь начала проводить учения около украинских границ. Ранее мы рассказывали, есть ли угроза прямого наступления войск Беларуси.