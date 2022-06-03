Минируют границу и стягивают тяжелую технику: есть ли угроза прямого наступления войск Беларуси

Беларусь минирует свои леса, дороги и мосты в приграничных с Украиной районах. Об этом сообщает украинский Генштаб. Кроме того, белорусы продолжают перебрасывать тяжелую технику к нашей границе.

Белорусская оппозиционная журналистка и эксперт Атлантического совета Анна Любакова рассказала, что такие действия военных могут означать и возможна ли угроза со стороны Беларуси.

Мне кажется, что пока Путин и Лукашенко у власти, угроза для Украины не исчезнет.

Думаю, что цель — захватить всю Украину и, прежде всего, захватить Киев — не исчезла. Поэтому, безусловно, российское руководство будет думать, как использовать Беларусь не только как полигон и тыл, но еще и для атаки.

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Безусловно, на вопрос, готовы ли войска и сами белорусы воевать против украинцев, считаю, что ответ будет — нет.

Однако нужно помнить, что если Путин захочет, чтобы Беларусь вступила на войну, то у Лукашенко будет мало места для маневра и возможности отказаться. Поэтому такая угроза все же остается.

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Напомним, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко и военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов проанализировали информацию о стягивании к границе с Украиной тяжелой техники белорусскими войсками. Эксперты объяснили, будет ли нападение со стороны Беларуси.