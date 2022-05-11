Возможно ли наступление со стороны Беларуси? Военные эксперты о тяжелой технике на границах и риторике Лукашенко

В сети накануне распространялась информация о том, что Беларусь стягивает к границе с Украиной тяжелую технику. Возможно ли нападение со стороны Беларуси — на этот вопрос ответили советник министра внутренних дел Вадим Денисенко и военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По словам Денисенка, на белорусском направлении силы белорусской армии проводят учения.

В Беларуси просто есть один-единственный полигон, на котором можно проводить подобные стрельбы (учебные). И он находится относительно недалеко от украинской границы.

Поэтому вчера было много информации о том, что к границе с Украиной едут Смерчи, артиллерийские установки, другая техника. Но Украина вынуждена в нынешних условиях сохранять и концентрировать достаточно большое количество сил на границе.

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В то же время, говорить о том, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины — это маловероятно, — говорит Денисенко.

Официальная версия объясняет скопление техники со стороны Беларуси также определенными опасениями из-за параллельных учения сил НАТО.

Но не стоит забывать, что подобные учения Лукашенко проводит каждый год. И, условно, два года назад мы бы на это просто не обратили внимания, говорит советник министра внутренних дел.

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что не все так однозначно.

Я бы вернулся к оценке 50/50, потому что войска все же выдвигаются к украинской границе, особенно Силы специальных операций, и занимают там оперативные районы.

Как будет вести себя Лукашенко дальше? Олег Жданов отмечает: заявления Лукашенко — это одно, а его войска — другое, поскольку они двигаются в сторону Украины.

Поэтому не нужно пренебрегать этим фактом и быть готовым к встрече, в том числе и белорусской армии.

По словам эксперта, напряжение будет ощутимо в ближайшие недели: когда российские войска начнут выдыхаться на Изюмском направлении и Путину нужно будет чем-то заполнять оперативную паузу, пока он будет собирать очередные резервы для введения в Украину.

Это будет самый напряженный момент относительно того, пойдет ли белорусская армия в наступление или нет.

Об отступлении россиян на Белгородском направлении

Прокомментировал Вадим Денисенко и информацию о том, что враг отводит свои войска на территорию Белгородской области. По его словам, это свидетельствует не о том, что враг напуган и бежит, а о желании перегруппироваться, ведь у российских войск достаточно сил для еще одного рывка.

По данным Генштаба, до 20 батальонно-тактических групп армии РФ находится в Белгородской области, а одна БТГ — это 600-800 человек. Такое количество войск враг скопил из-за вероятности контрнаступления украинских сил на Харьковском направлении.

Напомним, ранее белорусская журналистка Анна Любакова заявила: ни люди, ни элиты, ни армия Беларуси не хотят воевать против Украины.