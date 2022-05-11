Чи піде Білорусь у наступ? Військові експерти про важку техніку на кордонах і риторику Лукашенка

У мережі напередодні ширилася інформація про те, що Білорусь стягує до кордону з Україною важку техніку. Чи ймовірний напад з боку Білорусі — на ці питання відповіли радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко та військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За словами Денисенка, на білоруському напрямку сили білоруської армії проводять навчання.

В Білорусі просто є один-єдиний полігон, на якому можна проводити подібні стрільби (навчальні). І він знаходиться відносно недалеко від українського кордону.

Через це вчора було багато інформації про те, що до кордону з Україною їдуть Смерчі, інша техніка, артилерійські установки. Але Україна змушена нинішніх умовах зберігати і концентрувати достатньо велику кількість сил на кордоні.

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Водночас говорити про те, що Лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії почати наземну операцію на території України — це малоймовірно, – каже Денисенко.

Офіційна версія пояснює скупчення техніки з боку Білорусі також певними побоюваннями через навчання сил НАТО, що відбуваються паралельно.

Але не треба забувати, що подібні навчання Лукашенко проводить кожен рік. І, умовно, два роки тому ми на це просто не звернули б уваги, каже радник міністра внутрішніх справ.

Натомість військовий експерт Олег Жданов каже, що не все так однозначно.

Я б повернувся до оцінки 50/50, тому що війська все таки висуваються до українського кордону, особливо Сили спеціальних операцій, і займають там оперативні райони.

Як буде поводитися Лукашенко далі? Олег Жданов зазначає: заяви Лукашенка – це одне, але його війська рухаються в бік України.

Тому не треба нехтувати цим фактом і бути готовим до зустрічі в тому числі й білоруської армії.

За словами експерта, напруження буде відчутне найближчими тижнями: коли російські війська почнуть видихатися на Ізюмському напрямку й Путіну потрібно буде чимось заповнювати оперативну паузу, доки він збиратиме чергові резерви для введення в Україну.

Оце буде найнапруженіший момент щодо того, чи піде білоруська армія в наступ, чи ні.

Про відступ росіян на Білгородському напрямку

Прокоментував Вадим Денисенко й інформацію про те, що ворог відводить власні війська на територію Білгородської області. За його словами, це свідчить не про переляк ворога, а про бажання перегрупуватися, адже в російських військ достатньо сил для ще одного ривка.

За даними Генштабу, до 20 батальйонно-тактичних груп армії РФ знаходиться в Білгородській області, а одна БТГ – це 600-800 осіб. Таку кількість військ ворог скупчив через ймовірність контрнаступу українських сил на Харківському напрямку.