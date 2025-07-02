Для тебе Новини

Житомир сколихнув вибух: горять автобус і будинки, є загиблі

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 02 Липня 2025, 21:32
Житомир сколихнув вибух: горять автобус і будинки, є загиблі

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь