Увечері 2 липня в Житомирі пролунав потужний вибух поблизу АЗС.

Свідки повідомляють про займання автобуса та кількох приватних будівель.

Внаслідок двох вибухів на Житомирщині станом на 20:27 відомо про 2 загиблих і щонайменше 15 постраждалих, — повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Вибух у Житомирі, що відомо

За попередніми даними, осередком вибуху міг стати склад промислового підприємства у селі Березина, повідомив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський. Правоохоронці підтвердили інцидент, триває з’ясування обставин.

На кадрах, які поширюються у мережі, видно спалені автомобілі та пошкоджені будинки. Точна кількість постраждалих наразі уточнюється.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Житомирської облради Віктор Гриньов сказав Суспільному, що на місце події виїхали майже 20 “швидких”, тому що поранених багато.

Потужні вибухи у Житомирі: відео

Ось що очевидець події розповів про вибухи у Житомирі.

– Перший вибух – порозносило. У селах полетіли осколки, хати порозносило. Десь через три хвилини після першого – стався другий вибух, трохи слабший….Пів села горить, – розповів працівник місцевої АЗС Олег, цитує Суспільне.

Відомо про масштабні руйнування житлового сектору, рух трасою М-06 (Київ-Чоп) обмежено. Цю інформацію підтверджує і журналістка Вікон Юлія Хоменко, яка перебуває на місці події.

За її спостереженнями, на місці трагедії десятки карет швидкої, стоїть важкий запах. До осередку вибуху правоохоронці нікого не пускають, біля траси утворилися довжелезні затори. Також є проблеми з мобільним зв’язком та мережею.

Оновлено 21:45. На ділянці траси, де виникла подія, організували двосторонній рух авто у напрямках Київ-Житомир. Транспорт рухається по одній смузі в кожен бік, — повідомив Віталій Бунечко, голова Житомирської ОВА.

Фото з житомирської траси

Житомир сколихнув вибух: горять автобус і будинки, є загиблі / 4 Фотографії

В напрямку Києва об’їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ — Чоп. Або ж на 140 км (розв’язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги автодороги М-06 Київ — Чоп, повідомляє Національна поліція України. Патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху. На місці події працюють всі екстрені служби.

Деталі вибуху поки невідомі, у Житомирській ОВА пообіцяли надати всю інформацію, щойно стануть відомі деталі.

Житомир: поради з безпеки

Тим часом МОЗ рекомендує мешканцям найближчих населених пунктів зачинити вікна, мінімізувати перебування на вулиці, пити якомога більше води та користуватися очищувачами повітря.

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