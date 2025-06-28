СБУ та Нацполіція затримали агента РФ, який намагався підірвати військового, заманивши його на “побачення з дівчиною”: росіяни дистанційно підірвали вибухівку у скутері, що був поруч локації.

Від таких повідомлень СБУ холоне кров. Росіяни продовжують не лише вигадувати нові способи, як завдати удару по військових та гуманітарних спроможностях України, а й масово залучають до злочинів неповнолітніх українців та молодь, пропонуючи їм гроші.

І саме цей факт змушує задуматися: що повинна робити держава, суспільство та кожна сімʼя зокрема, аби таких злочинів ставало дедалі менше. Вікна-новини вирішили зібрати останні випадки вербування підлітків та молоді, про які повідомляли правоохоронці.

Росія вербує підлітків вбивати військових

26 червня 2025. СБУ повідомила, що Контррозвідка служби та поліція України затримали завербованого росіянами 19-річного мешканця Київської області, якій шукав “легкого заробітку” у Telegram.

Відомо, що на замовлення росіян хлопець мав вчинити низку терактів у північних регіонах України. Одним із завдань була ліквідація військового Нацгвардії.

— Для цього ворог заманив українського воїна в один зі столичних дворів під виглядом “побачення із дівчиною” з чату для знайомств.

Коли військовий прибув на локацію, росіяни дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій, який знаходився у скутері, припаркованому поруч із “місцем побачення”, — повідомили в СБУ.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Підривають скутери, наводять ракети: як Росія залучає підлітків до диверсій / 2 Фотографії

Як спрацювала Росія? Завербувала хлопця, після чого він приїхав до Києва та орендував квартиру, а за інструкцією “куратора” виготовив вибухівку. Купив скутер, у багажнику заховав вибухівку й поставив транспорт у домовленому місці.

За даними СБУ, хлопець після невдалого замаху поїхав до Прилук, що у Чернігівській області, де готувався до нових завдань: підпалу авто та теракту. Правоохоронці затримали його одразу після підпалу автівки. Тепер йому загрожує до 12 років за ґратами.

24 червня 2025. 16-річний мешканець Дніпра піддався російському вербуванню та повірив у “легкий заробіток”, якого шукав у Telegram.

На замовлення російської спецслужби агент розвідував локації українських військ на території Дніпра та Полтавської області. Він спеціально їздив рейсовими автобусами, знімав на камеру місцевість та передавав ці дані, разом з геолокаційними мітками, росіянам.

За координатами агента окупанти планували здійснити серію ракетно-дронових ударів по Україні, повідомляли у службі.

20 червня 2025. СБУ затримала у Харкові російську агентку, яка передавала військовим під виглядом волонтерської допомоги… замінований скутер!

Її затримали по гарячих слідах після того, як вона вчинила теракт проти військових. Схема така сама: вибухівку, сховану у багажнику скутера, активували дистанційно й скутер підірвався, коли поруч стояли двоє військових.

Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм “волонтерського” моторолера.

Росіяни завербували 19-річну харківʼянку, коли вона шукала роботу у месенджері. Вибухівку вона теж зробила сама з побутових хімікатів та акумуляторів.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

20 травня 2025. Правоохоронці затримали у Харківській області неповнолітнього, якого завербували росіяни. За гроші він шпигував за локаціями Сил оборони у Харківській та Дніпропетровській областях.

За матеріалами справи, це 17-річний мешканець Лозової, якого завербували через Telegram. Зокрема, він навіть зняв на камеру пересування колон військової техніки та бійців ЗСУ до лінії фронту. Тепер хлопцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

13 травня 2025. Пʼятеро підлітків на замовлення російських спецслужб вчиняли серійні підпали у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

Підривають скутери, наводять ракети: як Росія залучає підлітків до диверсій / 2 Фотографії

Один з них, 14-річний мешканець Кривого Рогу, намагався підпалити тамтешню синагогу за допомогою саморобних “коктейлів Молотова”.

Іншого фігуранта затримали на Харківщині. 22-річний агент ФСБ за дорученням російських спецслужб палив релейні та батарейні шафи Укрзалізниці.

А у Києві 16-річний студент одного з профтехучилищ, що знаходиться у Вінницькій області, мав палити автівки ЗСУ. Його затримали під час спроби вчинити теракт.

Таких та подібних ситуацій, на жаль, сотні за час повномасштабної війни. Як говорити з підлітками, аби вони не погоджувалися на російські пропозиції “заробити” та чому зрадники погоджуються на співпрацю, раніше ексклюзивно для Вікон пояснили в СБУ — читай за посиланням.

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