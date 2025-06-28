Для тебе Війна в Україні

Підривають скутери, наводять ракети: як Росія залучає підлітків до диверсій

Вікторія Мельник, журналістка сайту 28 Червня 2025, 19:00
вербування підлітків

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