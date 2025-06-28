Для тебя Война в Украине

Подрывают скутеры, наводят ракеты: как Россия привлекает подростков к диверсиям

Виктория Мельник, журналист сайта 28 июня 2025, 19:00
вербовка подростков

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