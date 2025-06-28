СБУ и Нацполиция задержали агента РФ, пытавшегося подорвать военного, заманив его на “свидание с девушкой”: россияне дистанционно подорвали взрывчатку в скутере, который был рядом с локацией.

От таких сообщений СБУ стынет кровь. Россияне продолжают не только придумывать новые способы, как нанести удар по военным и гуманитарным способностям Украины, но и массово привлекают к преступлениям несовершеннолетних украинцев и молодежь, предлагая им деньги.

И именно этот факт заставляет задуматься: что должно делать государство, общество и каждая семья, в частности, чтобы таких преступлений становилось все меньше. Вікна-новини решили собрать последние случаи вербовки подростков и молодежи, о которых сообщали правоохранители.

Россия вербует подростков убивать военных

26 июня 2025 года. СБУ сообщила, что Контрразведка службы и полиция Украины задержали завербованного россиянами 19-летнего жителя Киевской области, который искал “легкого заработка” в Telegram.

Известно, что по заказу россиян парень должен был совершить ряд терактов в северных регионах Украины. Одной из задач была ликвидация военного Нацгвардии.

— Для этого враг заманил украинского воина в один из столичных дворов под видом свидания с девушкой для знакомств.

Когда военный прибыл на локацию, россияне дистанционно подорвали самодельное взрывное устройство, которое находилось в скутере, припаркованном рядом с местом свидания, — сообщили в СБУ.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Подрывают скутеры, наводят ракеты: как Россия привлекает подростков к диверсиям / 2 Фотографии

Как сработала Россия? Завербовала парня, после чего он приехал в Киев и арендовал квартиру, а по инструкции куратора изготовил взрывчатку. Купил скутер, в багажнике спрятал взрывчатку и поставил транспорт в условленном месте.

По данным СБУ, парень после неудачного покушения поехал в Прилуки Черниговской области, где готовился к новым задачам: поджогу авто и теракту. Правоохранители задержали его сразу после поджога автомобиля. Теперь ему грозит до 12 лет за решеткой.

24 июня 2025 года. 16-летний житель Днепра подвергся российской вербовке и поверил в “легкий заработок”, которого искал в Telegram.

По заказу российской спецслужбы агент разведывал локацию украинских войск на территории Днепра и Полтавской области. Он специально ездил рейсовыми автобусами, снимал на камеру местность и передавал эти данные вместе с геолокационными метками россиянам.

По координатам агента оккупанты планировали осуществить серию ракетно-дроновых ударов по Украине, сообщали в службе.

20 июня 2025 года. СБУ задержала в Харькове российскую агентку, которая передавала военным под видом волонтерской помощи… заминированный скутер!

Ее задержали по горячим следам после того, как она совершила теракт против военных. Схема такая же: взрывчатку, спрятанную в багажнике скутера, активировали дистанционно и скутер взорвался, когда рядом стояли двое военных.

Взрыв произошел у харьковского кафе, куда враг заманил воинов под видом передачи им “волонтерского” мотороллера.

Россияне завербовали 19-летнюю харьковчанку, когда она искала работу в мессенджере. Взрывчатку она тоже сделала сама из бытовых химикатов и аккумуляторов.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

20 мая 2025 года. Правоохранители задержали в Харьковской области несовершеннолетнего, которого завербовали россияне. За деньги он шпионил за локациями Сил обороны в Харьковской и Днепропетровской областях.

По материалам дела, это 17-летний житель Лозовой, завербованный через Telegram. В частности, он даже снял на камеру передвижения колонн военной техники и бойцов ВСУ к линии фронта. Теперь парню грозит до 12 лет лишения свободы.

13 мая 2025 года. Пятеро подростков по заказу российских спецслужб совершали серийные поджоги в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

Подрывают скутеры, наводят ракеты: как Россия привлекает подростков к диверсиям / 2 Фотографии

Один из них, 14-летний житель Кривого Рога, пытался поджечь тамошнюю синагогу с помощью самодельных “коктейлей Молотова”.

Другого фигуранта задержали в Харьковской области. 22-летний агент ФСБ по поручению российских спецслужб курил релейные и батарейные шкафы Укрзалізниці.

А в Киеве 16-летний студент одного из профтехучилищ, который находится в Винницкой области, должен был палить автомобили ВСУ. Его задержали при попытке совершить теракт.

Таких и схожих ситуаций, к сожалению, сотни за время полномасштабной войны. Как говорить с подростками, чтобы они не соглашались на российские предложения “заработать” и почему предатели соглашаются на сотрудничество, раньше эксклюзивно для Вікон объяснили в СБУ — читай по ссылке.

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