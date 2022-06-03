Мінують кордон та стягують важку техніку: чи є загроза прямого наступу військ Білорусі

Білорусь мінує свої ліси, дороги та мости у прикордонних з Україною районах. Про це повідомляє український Генштаб. Окрім того, білоруси продовжують перекидати важку техніку до кордонів з Україною.

Білоруська опозиційна журналістка та експертка Атлантичної ради Ганна Любакова розповіла, що такі дії військових можуть означати та чи можлива загроза зі сторони Білорусі.

Мені здається, що поки Путін та Лукашенко при владі, загроза для України не зникне.

Думаю, що мета — загарбати всю Україну та передусім захопити Київ — не зникла. Тому, безумовно, російське керівництво буде думати, як використати Білорусь не лише як полігон і тил, але ще й для атаки.

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Безумовно, на питання, чи готове військо та самі білоруси воювати проти українців, вважаю, що відповідь буде — ні.

Однак потрібно пам’ятати, що якщо Путін захоче, щоб Білорусь взяла участь у війні, то в Лукашенка буде мало місця для маневру та можливості відмовитись. Тому така загроза все ж залишається.

Читати на тему Білорусь проводить військові навчання біля кордонів України, а Лукашенко наказав створити оперативне командування Які військові навчання біля кордонів України провела Білорусь та чим це загрожує Україні.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко та військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов проаналізували інформацію про стягнення до кордону з Україною важкої техніки білоруськими військами. Експерти пояснили, чи можливий напад з боку Білорусі.