Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал

Російські окупанти нещадно б’ють усіма наявними ракетами по мирному населенню України. Серед них є особливо небезпечні. Сьогодні ми розповімо про ракети Кинджал та їхні характеристики.
Незважаючи на те, що Росія стріляє по Україні старими залишками радянських ракет, у неї на озброєнні є й новіші комплекси, як-от гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М Кинджал.
Кинджал є модифікацією балістичної ракети системи Іскандер. Вони з’явилися на озброєнні армії РФ у 2017 році.
Росіяни встигли використати Кинджали по Україні та мирним жителям вже кілька разів. Але й про себе не забули — у вересні ракети, які планувались для запуску по Україні, впали саме на території РФ.
Які ж характеристики ракети Кинджал та чому вона є однією з найнебезпечніших?
Ракети Кинджал є більш небезпечними за інші, тому що здатні летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка у 10 разів вища за швидкість звуку, і можуть маневрувати в польоті.
Вони значно швидші, ніж Калібри та Іскандери. Дальність польоту ракети сягає 2000 км, а у випадку запуску з літака — 3000. Очільник Кремля заявляв, що ракети Кинджал можуть нести навіть ядерні боєголовки.
Такі ракети здатні вражати рухомі й нерухомі об’єкти. Бойова частина Кинджала рівна 4 т тротилу. Системам ППО складно збити Кинджал, бо ракета після запуску підіймається вгору на 20 км, а потім падає на ціль.
Носіями таких ракет можуть бути:
Наразі росіяни працюють над можливістю зробити з літака Су-57 носія ракет Кинджал.
Кинджал є доволі дорогою і обмеженою в кількості зброєю. Станом на 2020 рік Росія показала всього два модифіковані під Кинджали літаки, а враховуючи спроби втілити третій носій з Су-57, справи йдуть кепсько.
Раніше ми розповідали про дрони-камікадзе RAM II UAV та їхні характеристики.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!