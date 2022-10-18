Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал

Російські окупанти нещадно б’ють усіма наявними ракетами по мирному населенню України. Серед них є особливо небезпечні. Сьогодні ми розповімо про ракети Кинджал та їхні характеристики.

Що таке ракетний комплекс Кинджал

Незважаючи на те, що Росія стріляє по Україні старими залишками радянських ракет, у неї на озброєнні є й новіші комплекси, як-от гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М Кинджал.

Кинджал є модифікацією балістичної ракети системи Іскандер. Вони з’явилися на озброєнні армії РФ у 2017 році.

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Росіяни встигли використати Кинджали по Україні та мирним жителям вже кілька разів. Але й про себе не забули — у вересні ракети, які планувались для запуску по Україні, впали саме на території РФ.

Які ж характеристики ракети Кинджал та чому вона є однією з найнебезпечніших?

Кинджал: характеристики надзвукової ракети

Ракети Кинджал є більш небезпечними за інші, тому що здатні летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка у 10 разів вища за швидкість звуку, і можуть маневрувати в польоті.

Вони значно швидші, ніж Калібри та Іскандери. Дальність польоту ракети сягає 2000 км, а у випадку запуску з літака — 3000. Очільник Кремля заявляв, що ракети Кинджал можуть нести навіть ядерні боєголовки.

Такі ракети здатні вражати рухомі й нерухомі об’єкти. Бойова частина Кинджала рівна 4 т тротилу. Системам ППО складно збити Кинджал, бо ракета після запуску підіймається вгору на 20 км, а потім падає на ціль.

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Носії ракет Кинджал

Носіями таких ракет можуть бути:

Літак МіГ-31К — одна ракета.

Ту-22М — чотири ракети.

Ту-160 — вісім ракет.

Наразі росіяни працюють над можливістю зробити з літака Су-57 носія ракет Кинджал.

Скільки ракет Кинджал має Росія

Кинджал є доволі дорогою і обмеженою в кількості зброєю. Станом на 2020 рік Росія показала всього два модифіковані під Кинджали літаки, а враховуючи спроби втілити третій носій з Су-57, справи йдуть кепсько.

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